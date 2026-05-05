A Justiça do Trabalho não tem cor

Essa narrativa não apenas é falsa. É perigosa — porque distorce a realidade e serve apenas para manter vivo um conflito artificial que alimenta o discurso ideológico.





A realidade é outra. Os maiores empregadores do Brasil não são grandes corporações ou conglomerados financeiros. São micro e pequenos empreendedores. Segundo dados do Sebrae, micro e pequenas empresas respondem por 7 em cada 10 empregos formais gerados no país, representando 97% das empresas ativas e mais de 21 milhões de negócios.





São padeiros, comerciantes, prestadores de serviço, construtores, agricultores — empreendedores que, na maioria das vezes, convivem diariamente com seus empregados no mesmo ambiente, na mesma rotina, e que, não raro, passam mais horas do dia com eles do que com os próprios familiares.





Nessa relação concreta, cotidiana e humana, o conflito não desaparece — mas tampouco autoriza a caricatura de uma guerra permanente entre exploradores e explorados. O que existe é interdependência, responsabilidade compartilhada e, na imensa maioria dos casos, respeito mútuo.





Enquadrar essa realidade como "capitalismo selvagem e desenfreado" não é análise jurídica. É caricatura ideológica.





Essa distinção importa porque a diferença entre um juiz com sensibilidade social e um juiz ideológico não está nas convicções pessoais. Está no método. O primeiro aplica a lei com atenção especial às vulnerabilidades reais do caso concreto. O segundo parte de um resultado previamente definido por sua visão de mundo e busca a fundamentação jurídica depois.





O primeiro fortalece a Justiça do Trabalho. O segundo corrói a Justiça do Trabalho por dentro — silenciosamente, decisão por decisão, até que a confiança no método seja substituída pela suspeita sobre a inclinação de quem julga.





É nesse ponto que o discurso do ministro se torna particularmente grave. Ao se identificar por uma cor política e dividir o debate entre os que teriam "causa" e os que teriam "interesse", ele não está apenas fazendo uma escolha retórica infeliz num evento corporativo. Está transmitindo uma mensagem ao conjunto da jurisdição trabalhista: há um lado moralmente superior dentro da Justiça do Trabalho, e há um lado associado a interesses ilegítimos.





A toga vira palanque. A sentença, manifesto. O tribunal, trincheira.





A Constituição atribui à Justiça do Trabalho uma missão importantíssima. Mas essa missão não autoriza o Judiciário a substituir a imparcialidade pela causa, nem a técnica jurídica por preferências ideológicas. Vocação social não é autorização para ativismo. Proteção não é parcialidade. Sensibilidade social não é licença para insegurança jurídica.





E, quando a ideologia passa a sobrepor a lei, o que se perde não é só a segurança jurídica: é o trabalhador que perde a certeza de que seus direitos serão medidos pelo Direito, não pela simpatia política de quem o julga.





Empresas, trabalhadores, sindicatos e investidores precisam saber que a Justiça do Trabalho decidirá com base no ordenamento jurídico, não numa causa previamente assumida. O empregador que contrata regularmente precisa de segurança jurídica, não de um ambiente em que toda forma moderna de contratação seja recebida com suspeita prévia.





O trabalhador vulnerável precisa de proteção jurídica real e efetiva, não de retórica ideológica que demora anos para se converter em direito concreto. O investidor que analisa o Brasil precisa saber se as regras do jogo serão aplicadas de forma previsível.





A credibilidade de um tribunal se constrói ao longo de décadas e se desfaz numa frase — porque ela revela o que existe antes do processo começar.





O Brasil precisa de uma Justiça do Trabalho respeitada por todos: por quem emprega, por quem trabalha, por quem investe, por quem empreende e por quem busca seus direitos no balcão da última esperança.





Para isso, ela deve ser firme quando houver fraude, abuso, precarização real e sonegação de direitos. Mas deve ser igualmente técnica quando houver contratação lícita, liberdade econômica, negociação coletiva válida e modelos legítimos de organização produtiva.





Não existe Justiça "do lado do trabalhador" e Justiça "do lado do patrão". Existe Justiça — ou não existe.