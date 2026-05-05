Trabalho infantil: da era dos direitos às propostas de retrocesso





Esse importante documento civilizatório, composto por 30 artigos e um preâmbulo, foi, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas para parcela significativa da humanidade, em especial para os cidadãos dos 193 países signatários da ONU que avançaram na formulação e incorporação de novos direitos que passaram a integrar suas constituições e aparatos normativos.





O certo é que, entre conquistas e retrocessos, a humanidade avançou, a despeito de todas as sistemáticas e violentas tentativas históricas de fazer com que o rol de direitos retroceda.





A proposta feita por alguns políticos de que tenhamos mudança nas leis que regulamentam o trabalho infantil no Brasil é mais uma das inúmeras tentativas de retrocessos em direitos já conquistados.





A proposta de flexibilização das regras que hoje protegem nossas crianças do trabalho infantil, garantindo a elas o desenvolvimento pleno em todas as suas fases de vida até que atinjam a plena maturidade, é mais uma das tentativas de diferenciar pessoas, mostrando que alguns são sujeitos de direitos e outros devem se sujeitar por sua condição de classe social, econômica ou raça.





É claro, e as estatísticas apontam nesse sentido, que as crianças às quais esses políticos estão se referindo não são as pertencentes às classes mais abastadas. Essas estarão em escolas de tempo integral, brincando em seus condomínios altamente protegidos, alimentados e se preparando para o comando de suas empresas familiares, para passar em concursos públicos ou para serem empreendedores de fato e não empreendedores uberizados.