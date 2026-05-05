Supermercados agora fecham aos domingos em paraísos turísticos perto do ES

Muito frequentada por turistas capixabas e de todo o país, Porto Seguro, no Sul da Bahia, seguiu o exemplo do Espírito Santo e passou a fechar seus supermercados aos domingos. A medida, que começou neste dia 3 e vai até 2027, atinge também localidades famosas, como os distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva, e até a cidade vizinha de Santa Cruz Cabrália.





A restrição, entretanto, não afeta o período do verão, época de maior incremento do turismo na região. O acordo segue determinação da Convenção Coletiva de Trabalho dos Supermercados 2026–2027, que estabelece o período de proibição entre os meses de abril e novembro.