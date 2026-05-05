Supermercados agora fecham aos domingos em paraísos turísticos perto do ES

Muito frequentada por turistas capixabas e de todo o país, Porto Seguro, no Sul da Bahia, seguiu o exemplo do Espírito Santo e passou a fechar seus supermercados aos domingos. A medida, que começou neste dia 3 e vai até 2027, atinge também localidades famosas, como os distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva, e até a cidade vizinha de Santa Cruz Cabrália.
A restrição, entretanto, não afeta o período do verão, época de maior incremento do turismo na região. O acordo segue determinação da Convenção Coletiva de Trabalho dos Supermercados 2026–2027, que estabelece o período de proibição entre os meses de abril e novembro.
Durante esse intervalo, está proibida a abertura dos estabelecimentos aos domingos, inclusive quando houver feriados na mesma data. A exceção vale apenas para atividades internas essenciais, como inventários, balanços, manutenção predial, obras e serviços de vigilância, mas sem atendimento ao público.
A convenção determina que o funcionamento aos domingos volta a ser permitido somente a partir de dezembro de 2026, considerando o aumento da demanda provocado pela alta temporada turística na região.
FECHADOS NO ESPÍRITO SANTO
Os supermercados do Espírito Santo estão fechados aos domingos desde o dia 1º de março, resultado da nova convenção coletiva firmada entre patrões e empregados no final do ano passado.
As regras, que valem até o dia 31 de outubro, quando haverá nova negociação entre patrões e empregados, incluem outros estabelecimentos do gênero alimentício, como mercearias, minimercados e atacarejos. A mesma restrição vale para lojas de material de construção. A nova convenção permite abertura em feriados, exceto Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho.
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