Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

Supermercados agora fecham aos domingos em paraísos turísticos perto do ES

Destinos no Sul da Bahia são muito frequentados pelos turistas capixabas; no ES, medida está em vigor desde 1º de março

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

05 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carrinho de compras em supermercado Alexas_Fotos | Pixabay

Muito frequentada por turistas capixabas e de todo o país, Porto Seguro, no Sul da Bahia, seguiu o exemplo do Espírito Santo e passou a fechar seus supermercados aos domingos. A medida, que começou neste dia 3 e vai até 2027, atinge também localidades famosas, como os distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva, e até a cidade vizinha de Santa Cruz Cabrália.


A restrição, entretanto, não afeta o período do verão, época de maior incremento do turismo na região. O acordo segue determinação da Convenção Coletiva de Trabalho dos Supermercados 2026–2027, que estabelece o período de proibição entre os meses de abril e novembro.

Veja Também 

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES

Torta gigante de morango com 500 quilos é um dos atrativos da festa

Festa tradicional das montanhas capixabas muda de data

Durante esse intervalo, está proibida a abertura dos estabelecimentos aos domingos, inclusive quando houver feriados na mesma data. A exceção vale apenas para atividades internas essenciais, como inventários, balanços, manutenção predial, obras e serviços de vigilância, mas sem atendimento ao público.


A convenção determina que o funcionamento aos domingos volta a ser permitido somente a partir de dezembro de 2026, considerando o aumento da demanda provocado pela alta temporada turística na região.

FECHADOS NO ESPÍRITO SANTO

Os supermercados do Espírito Santo estão fechados aos domingos desde o dia 1º de março, resultado da nova convenção coletiva firmada entre patrões e empregados no final do ano passado. 


As regras, que valem até o dia 31 de outubro, quando haverá nova negociação entre patrões e empregados, incluem outros estabelecimentos do gênero alimentício, como mercearias, minimercados e atacarejos. A mesma restrição vale para lojas de material de construção. A nova convenção permite abertura em feriados, exceto Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES 

Vereadores aprovam distribuição de Bíblias em cidade do ES

Diocese no ES terá que indenizar ex-seminarista por danos morais

Cooperativa distribui R$ 6,3 milhões aos seus cooperados no ES

ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Turismo Turismo no ES Bahia supermercados Economia Mercado de trabalho Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados