ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

A verdadeira música sertaneja de raiz ainda (ela resiste bravamente) tem vez no Espírito Santo. A partir de junho, estão programados dois tradicionais festivais de viola e sanfona, no Sul e no Noroeste do Estado.
Um dos mais tradicionais será realizado no distrito histórico de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul: o 27º Festival de Inverno de Sanfona e Viola está programado para o fim de semana de 30 de julho a 2 de agosto.
O evento terá como principal atração o cantor Renato Teixeira, que se apresenta no sábado (1º/8), no palco principal da festa. Na programação também estão Trio Forrozão, Cleyton e Camargo e Fulô de Mandacaru.
FESTIVAL EM COLATINA
De volta em grande estilo e apresentando a música de raiz brasileira com foco em viola caipira, o 18º Festival Nacional de Viola (Fenaviola) será realizado no distrito de Itapina, em Colatina, de 4 a 6 de junho.
As atrações da festa ainda não foram divulgadas, mas já está confirmado o Concurso Musical do Fenaviola. Poderão participar músicos de todo o país mediante inscrição, gratuita e exclusivamente pela internet, até o dia 10 de maio. A divulgação dos candidatos classificados será no dia 15 de maio por meio de site, redes sociais e contato direto.
Ao todo, serão selecionadas 20 composições inéditas para participar das semifinais do festival, que tem como objetivo incentivar a criatividade, promover o intercâmbio musical e valorizar novos talentos da música de raiz brasileira. Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlEta78E9l_vGJgOwH8GUMeycNoDUabo-68nXwPNCSBvanQ/viewform.
Preparem o chapéu. E viva a música caipira brasileira!
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