ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

De volta em grande estilo e apresentando a música de raiz brasileira com foco em viola caipira, o 18º Festival Nacional de Viola (Fenaviola) será realizado no distrito de Itapina, em Colatina, de 4 a 6 de junho.





As atrações da festa ainda não foram divulgadas, mas já está confirmado o Concurso Musical do Fenaviola. Poderão participar músicos de todo o país mediante inscrição, gratuita e exclusivamente pela internet, até o dia 10 de maio. A divulgação dos candidatos classificados será no dia 15 de maio por meio de site, redes sociais e contato direto.





Ao todo, serão selecionadas 20 composições inéditas para participar das semifinais do festival, que tem como objetivo incentivar a criatividade, promover o intercâmbio musical e valorizar novos talentos da música de raiz brasileira. Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlEta78E9l_vGJgOwH8GUMeycNoDUabo-68nXwPNCSBvanQ/viewform.





Preparem o chapéu. E viva a música caipira brasileira!