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Leonel Ximenes

ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

De Sul a Noroeste do Espírito Santo, violas e sanfonas vão resgatar as origens rurais do Brasil

Publicado em 26 de Abril de 2026 às 03:15

Públicado em 

26 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Renato Teixeira vai se apresentar no interior de Mimoso do Sul Flavio Santana/ Divulgação


A verdadeira música sertaneja de raiz ainda (ela resiste bravamente) tem vez no Espírito Santo. A partir de junho, estão programados dois tradicionais festivais de viola e sanfona, no Sul e no Noroeste do Estado. 


Um dos mais tradicionais será realizado no distrito histórico de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul: o 27º Festival de Inverno de Sanfona e Viola está programado para o fim de semana de 30 de julho a 2 de agosto.

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O evento terá como principal atração o cantor Renato Teixeira, que se apresenta no sábado (1º/8), no palco principal da festa. Na programação também estão Trio Forrozão, Cleyton e Camargo e Fulô de Mandacaru.

FESTIVAL EM COLATINA

De volta em grande estilo e apresentando a música de raiz brasileira com foco em viola caipira, o 18º Festival Nacional de Viola (Fenaviola) será realizado no distrito de Itapina, em Colatina, de 4 a 6 de junho.


As atrações da festa ainda não foram divulgadas, mas já está confirmado o Concurso Musical do Fenaviola. Poderão participar músicos de todo o país mediante inscrição, gratuita e exclusivamente pela internet, até o dia 10 de maio. A divulgação dos candidatos classificados será no dia 15 de maio por meio de site, redes sociais e contato direto.


Ao todo, serão selecionadas 20 composições inéditas para participar das semifinais do festival, que tem como objetivo incentivar a criatividade, promover o intercâmbio musical e valorizar novos talentos da música de raiz brasileira. Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlEta78E9l_vGJgOwH8GUMeycNoDUabo-68nXwPNCSBvanQ/viewform.


Preparem o chapéu. E viva a música caipira brasileira!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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