Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Uma tecnologia desenvolvida no Espírito Santo está ajudando bares e restaurantes a enfrentar um dos principais desafios do setor: o desperdício de alimentos aliado à falta de controle eficiente de estoques.





O Gerenciar, solução que integra inteligência artificial, câmeras e comunicação via WhatsApp, atua como um motor de análise de dados capaz de antecipar perdas, otimizar compras e melhorar a saúde financeira dos estabelecimentos. O impacto é duplo: melhora os resultados financeiros e contribui diretamente para práticas alinhadas ao ESG, ao diminuir o descarte de alimentos.





“O mercado está acostumado com sistemas que apenas registram informações. O Gerenciar foi criado para ir além: nosso algoritmo processa dados e antecipa cenários, avisando o que vai sobrar antes mesmo de a compra ser feita. É uma mudança de lógica, do controle para a inteligência ativa”, afirma o criador da tecnologia, Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel ES.





Além do controle inteligente de estoque, a plataforma oferece uma série de funcionalidades integradas, como cálculo automático de desperdício por prato ou turno, monitoramento de pesagem e movimentação de insumos, identificação de perdas e furtos com evidências visuais e análise do tempo médio de permanência dos clientes no salão. Tudo isso é consolidado em um dashboard com alertas operacionais e pode ser consultado em tempo real por meio de um agente de IA via WhatsApp.