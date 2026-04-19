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Leonel Ximenes

Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Tecnologia desenvolvida no Espírito Santo está em processo de expansão internacional e deve chegar à Argentina

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 09:28

Públicado em 

19 abr 2026 às 09:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem Edicase Brasil
O aplicativo Gerenciar ajuda donos de bares e restaurantes a controlar seus estoques. Crédito: Shutterstock 

Uma tecnologia desenvolvida no Espírito Santo está ajudando bares e restaurantes a enfrentar um dos principais desafios do setor: o desperdício de alimentos aliado à falta de controle eficiente de estoques. 


O Gerenciar, solução que integra inteligência artificial, câmeras e comunicação via WhatsApp, atua como um motor de análise de dados capaz de antecipar perdas, otimizar compras e melhorar a saúde financeira dos estabelecimentos. O impacto é duplo: melhora os resultados financeiros e contribui diretamente para práticas alinhadas ao ESG, ao diminuir o descarte de alimentos.


“O mercado está acostumado com sistemas que apenas registram informações. O Gerenciar foi criado para ir além: nosso algoritmo processa dados e antecipa cenários, avisando o que vai sobrar antes mesmo de a compra ser feita. É uma mudança de lógica, do controle para a inteligência ativa”, afirma o criador da tecnologia, Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel ES.


Além do controle inteligente de estoque, a plataforma oferece uma série de funcionalidades integradas, como cálculo automático de desperdício por prato ou turno, monitoramento de pesagem e movimentação de insumos, identificação de perdas e furtos com evidências visuais e análise do tempo médio de permanência dos clientes no salão. Tudo isso é consolidado em um dashboard com alertas operacionais e pode ser consultado em tempo real por meio de um agente de IA via WhatsApp.

NA ARGENTINA

A tecnologia, que já começa a ultrapassar fronteiras, está em processo de expansão internacional e deve chegar à Argentina para atender investidores interessados em soluções mais eficientes para a gestão no setor de alimentação fora do lar.


“Mais do que automatizar processos, a proposta é transformar a forma como bares e restaurantes tomam decisões, substituindo a intuição por dados, o desperdício por eficiência e o controle passivo por inteligência preditiva”, finaliza Vervloet.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Gastronomia Aplicativo Tecnologia Alimentos
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