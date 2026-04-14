Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória

O armarinho Celga foi fundado há 47 anos em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O armarinho Celga, inaugurado há 47 anos em Vitória, finalmente anunciou seu novo endereço e data de divulgação, após ter seu imóvel leiloado na Rua Aleixo Neto esquina com a Reta da Penha, na Praia do Canto.

A loja vai ser reinaugurada no dia 26 de maio num endereço bem próximo ao atual: será na Avenida Nossa Senhora da Penha, 339, em frente ao Shopping Boulevard da Praia. O horário de funcionamento na nova unidade será o mesmo do atual: das 8h às 18h (segunda a sexta) e das 8h às 12h (sábados). Neste local, segundo a Celga, haverá estacionamento próprio.

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga Crédito: Instagram

Até o dia 19 de maio, porém, a Celga vai continuar funcionando no mesmo local onde está instalada, na Rua Aleixo Neto, 434, na Praia do Canto. Até o fechamento desta unidade, o armarinho informa que fará reposições e queimão de estoque de mercadorias selecionadas.

IMÓVEL VENDIDO EM LEILÃO

O imóvel onde funciona a Celga foi vendido no dia 2 de março, após uma intensa disputa que contou com 80 lances . Avaliado inicialmente em R$ 12 milhões, o prédio teve lance inicial de R$ 6 milhões e, após a sequência de ofertas ao longo do leilão, foi arrematado por R$ 10,1 milhões.