Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória

Até o dia 19 de maio, tradicional armarinho continua funcionando no endereço atual

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 03:10

Públicado em 

14 abr 2026 às 03:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O armarinho Celga foi fundado há 47 anos
O armarinho Celga foi fundado há 47 anos em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O armarinho Celga, inaugurado há 47 anos em Vitória, finalmente anunciou seu novo endereço e data de divulgação, após ter seu imóvel leiloado na Rua Aleixo Neto esquina com a Reta da Penha, na Praia do Canto.

Veja Também

Em Vitória há 47 anos, tradicional loja Celga anuncia seu futuro

Em disputa intensa, prédio da Celga é arrematado por valor milionário

A loja vai ser reinaugurada no dia 26 de maio num endereço bem próximo ao atual: será na Avenida Nossa Senhora da Penha, 339, em frente ao Shopping Boulevard da Praia. O horário de funcionamento na nova unidade será o mesmo do atual: das 8h às 18h (segunda a sexta) e das 8h às 12h (sábados). Neste local, segundo a Celga, haverá estacionamento próprio.
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga Crédito: Instagram
Até o dia 19 de maio, porém, a Celga vai continuar funcionando no mesmo local onde está instalada, na Rua Aleixo Neto, 434, na Praia do Canto. Até o fechamento desta unidade, o armarinho informa que fará reposições e queimão de estoque de mercadorias selecionadas.

IMÓVEL VENDIDO EM LEILÃO

O imóvel onde funciona a Celga foi vendido no dia 2 de março, após uma intensa disputa que contou com 80 lances. Avaliado inicialmente em R$ 12 milhões, o prédio teve lance inicial de R$ 6 milhões e, após a sequência de ofertas ao longo do leilão, foi arrematado por R$ 10,1 milhões.
O edifício “Celga Cruz”, distribuído em três pavimentos, tem área total construída de 715,60 m². A empresa foi fundada há 47 anos pelo empresário Paulo Celga, que morreu em 4 de fevereiro de 2018. A mulher dele, Márcia Celga, que também administrava a loja, morreu aos 67 anos, em 31 de dezembro de 2023, véspera de Ano-novo.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

De onde vêm as flores da imagem da santa na Romaria dos Homens?

Em missa no Convento, padre critica ações policiais no ES

Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa

ES ganha novo restaurante e point turístico em prédio histórico

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leilão Praia do Canto Vitória (ES) Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre após carro capotar em estrada na zona rural de Pancas
Palmeiras
Fifa lança ranking da Copa do Mundo de Clubes; Palmeiras lidera na Conmebol
Motoboy registrou o momento em que carretas colidem na Rodovia do Contorno
Motoboy registra momento de acidente entre carretas em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados