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Leonel Ximenes

Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa

Prefeitura já anunciou também a construção de uma réplica da Fontana di Trevi, famoso monumento da capital italiana

Públicado em 

08 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cabine telefônica à moda inglesa fica ao lado do Castelinho, sede da Biblioteca Municipal de Castelo
A cabine telefônica à moda inglesa fica ao lado do Castelinho, sede da Biblioteca Municipal de Castelo Crédito: Divulgação
A cidade que vai ter uma réplica da italianíssima Fontana di Trevi, já anunciada pela prefeitura, tem também uma cabine telefônica tipicamente inglesa. Castelo, no Sul do Espírito Santo, parece que quer mesmo se “internacionalizar”.

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A cabine telefônica, é bom ressalvar, é apenas “conceitual”; ou seja, a estrutura existe, instalada ao lado do famoso Castelinho da cidade, mas não há nenhum telefone público à disposição da população no interior do compartimento.
Por falar em estrutura, a cabine foi instalada no final de novembro do ano passado, para as comemorações do “Natal Luz” de Castelo (viu, Gramado?), mas foi ficando, ficando, e ficou. Segundo a prefeitura, a estrutura foi feita a partir de um banheiro químico em fibra de vidro que seria descartado por uma empresa particular.
A réplica da cabine telefônica foi feita a partir do reaproveitamento de um banheiro químico que seria descartado
A réplica da cabine telefônica foi feita a partir do reaproveitamento de um banheiro químico que seria descartado Crédito: Divulgação
A estrutura original passou por um processo completo de adaptação na serralheria municipal, incluindo cortes, instalação de esquadrias metálicas, preparação da superfície e pintura, resultando em uma nova peça cenográfica inspirada nas tradicionais cabines telefônicas inglesas, pensada, segundo a prefeitura, para integrar o cenário natalino e valorizar os espaços decorados da cidade.
“A proposta da cabine foi compor a ambientação do Natal Luz de Castelo, ampliando os pontos instagramáveis da decoração e proporcionando mais um elemento de interação para moradores e visitantes durante o período natalino”, explica a administração municipal, em nota enviada à coluna.
“Com a nova orientação tributária, a gente tem buscado desenvolver atividades que levem o município a ser mais conhecido. Temos pretensão de fazermos algumas construções que tendem a atrair mais as pessoas e criar um ambiente favorável ao turismo”
João Paulo Nali - Prefeito de Castelo, sobre fazer obras que favoreçam o turismo, como a réplica da Fontana di Trevi
Entusiasta da ideia da cabine, o prefeito João Paulo Nali (Republicanos) vê inúmeras utilidades nela: “São várias as cidades do Brasil que têm esse tipo de cabine. Ela serve para as pessoas que querem tirar fotos, inclusive com temática de casamento. Também será útil principalmente para as pessoas que não têm condições de viajar, mas querem tirar umas fotos com características turísticas”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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