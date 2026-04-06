Vereador no ES quer saber por que Lula e Janja comeram paca

Janja preparando a carne de paca, que foi elogiada por Lula Crédito: Divulgação

O almoço de Páscoa do casal Lula e Janja não foi bem digerido por alguns setores, principalmente ligados à oposição ao governo federal. O vereador de Vitória Dárcio Bracarense (PL), por exemplo, protocolou nesta segunda-feira (6) uma Notícia de Fato junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a apuração da origem e da legalidade do consumo de carne de paca pelo presidente e a primeira-dama.

Segundo o documento, a denúncia foi motivada após a divulgação de um vídeo publicado no último domingo (5), em que a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, aparece preparando uma refeição alusiva à Páscoa. No conteúdo, foi informado que o prato principal era carne de paca, espécie nativa da fauna brasileira.

A publicação rapidamente gerou questionamentos em setores da oposição. Em meio à repercussão, a própria autora da postagem afirmou que o alimento teria sido um “presente de um produtor legalizado”.

Na postagem de Janja no Instagram, Lula avaliou prato: “Eu duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa que eu comi hoje. Foi divina”. Parabenizada pelo marido, Janja brinca: “Me chama de Ana Maria Braga.”

Na representação enviada à PGR, o vereador destaca que, embora a legislação brasileira permita a comercialização de carne de animais silvestres como a paca, essa prática exige uma série de requisitos legais, incluindo origem comprovada em criadouros autorizados, documentação adequada e respeito às normas ambientais.

Dárcio Bracarense: ""A causa ambiental não pode ser apenas uma bandeira de campanha" Crédito: Damon Almeida

No documento, o vereador pede que a PGR investigue: a origem da carne de paca mencionada; a regularidade do criador e do fornecimento; o cumprimento das normas ambientais vigentes; e a eventual ocorrência de crime ambiental.