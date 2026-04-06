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Leonel Ximenes

Vereador no ES quer saber por que Lula e Janja comeram paca

Parlamentar do PL acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar a origem da carne consumida pelo casal na Páscoa

Públicado em 

06 abr 2026 às 17:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Janja preparando a carne de paca, que foi elogiada por Lula
Janja preparando a carne de paca, que foi elogiada por Lula Crédito: Divulgação
O almoço de Páscoa do casal Lula e Janja não foi bem digerido por alguns setores, principalmente ligados à oposição ao governo federal. O vereador de Vitória Dárcio Bracarense (PL), por exemplo, protocolou nesta segunda-feira (6) uma Notícia de Fato junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a apuração da origem e da legalidade do consumo de carne de paca pelo presidente e a primeira-dama.
Segundo o documento, a denúncia foi motivada após a divulgação de um vídeo publicado no último domingo (5), em que a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, aparece preparando uma refeição alusiva à Páscoa. No conteúdo, foi informado que o prato principal era carne de paca, espécie nativa da fauna brasileira.
A publicação rapidamente gerou questionamentos em setores da oposição. Em meio à repercussão, a própria autora da postagem afirmou que o alimento teria sido um “presente de um produtor legalizado”.

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Na postagem de Janja no Instagram, Lula avaliou prato: “Eu duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa que eu comi hoje. Foi divina”. Parabenizada pelo marido, Janja brinca: “Me chama de Ana Maria Braga.”
Na representação enviada à PGR, o vereador destaca que, embora a legislação brasileira permita a comercialização de carne de animais silvestres como a paca, essa prática exige uma série de requisitos legais, incluindo origem comprovada em criadouros autorizados, documentação adequada e respeito às normas ambientais.
Dárcio Bracarense, líder do PL na Câmara de Vitória: para ele, o partido tem quadros para o governo do Estado
Dárcio Bracarense: ""A causa ambiental não pode ser apenas uma bandeira de campanha" Crédito: Damon Almeida
No documento, o vereador pede que a PGR investigue: a origem da carne de paca mencionada; a regularidade do criador e do fornecimento; o cumprimento das normas ambientais vigentes; e a eventual ocorrência de crime ambiental.
"A causa ambiental não pode ser apenas uma bandeira de campanha. A fauna nacional é protegida por lei, mas também pelo exemplo. A ação de um político produz um efeito pedagógico na sociedade e a inação diante do abuso é um convite a devastação", afirma Bracarense.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lula Meio Ambiente Procuradoria-Geral da República (PGR) Câmara de Vitória Janja Mundo Animal
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