Prefeito, deputado e governo prestigiam entrega de… cortador de grama

Autoridades e comunidade presentes à entrega do cortador de grama Crédito: Ascom/PMBSF

Em ano de eleição, a bola tem que rolar em um gramado perfeito, sob pena de derrota para a equipe que tem o mando de campo. Por falar nisso, os craques da simpática comunidade do Córrego Santa Angélica, distrito de Vila Monte Sinai, em Barra de São Francisco, receberam, na noite da sexta-feira (27/3), um trator cortador de grama destinado à manutenção do campo de futebol local.

A máquina atraiu a máquina. Jogando no mesmo time, representantes do governo do Estado, da prefeitura local, da prefeitura de um município vizinho, parlamentar sobrinho do prefeito, secretários municipais e vereadores foram em peso prestigiar a entrega do aparelho que vai facilitar a bola rolar no campinho do distrito com nome pomposo e bíblico.

Entraram em campo para prestigiar a entrega do trator à comunidade o vice-prefeito e secretário de Saúde de Barra de São Francisco, Wanderson Melgaço; o deputado estadual Mazinho dos Anjos; a então secretária de Governo do Espírito Santo, Emanuela Pedroso; o prefeito e vice-prefeito de Ecoporanga, José Luiz Mendes e Valter Félix Fritz, respectivamente; além de secretários municipais, vereadores e, por óbvio, moradores do Córrego Santa Angélica.

A prefeitura francisquense informa que o trator foi adquirido por meio de emenda parlamentar de Mazinho dos Anjos, sobrinho do prefeito Enivaldo dos Anjos (que não foi à solenidade), em parceria com o governo do Estado.

O trator cortador de grama doado à comunidade no interior de Barra de São Francisco Crédito: Ascom/PMBSF

O trator é um modelo moderno Husqvarna, com motor a gasolina de quatro tempos, que, segundo a prefeitura, garante mais eficiência e agilidade na conservação do gramado.

Os tratores cortadores de grama Husqvarna de quatro tempos, modelos populares no Brasil, custam geralmente entre R$ 23 mil e R$ 35 mil, conforme a potência e a largura de corte.