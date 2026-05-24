TVs gigantes para a Copa do Mundo chegam a custar R$ 140 mil

Para o economista Ricardo Paixão, grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, costumam provocar um comportamento de consumo mais emocional entre os consumidores. Segundo ele, muitas pessoas acabam associando a experiência de assistir aos jogos à necessidade de trocar a televisão por modelos maiores e mais tecnológicos.





“O primeiro cuidado é separar desejo de necessidade”, afirma o economista.





Conforme explica, antes de investir em um aparelho novo, o consumidor deve avaliar se a televisão atual já não atende às necessidades da família e se a troca não está sendo motivada apenas pelo entusiasmo do momento.





A sócia e líder da XP no Espírito Santo, Cecília Perini, reforça que o consumidor também precisa considerar o ciclo de vida do produto antes de decidir pela troca. “Televisores não ficam obsoletos de um ano para o outro. Muitas vezes, pequenas diferenças de tecnologia não justificam uma troca imediata”, destaca.





Paixão também alerta para o impacto das compras parceladas no orçamento familiar. De acordo com ele, muitos consumidores acabam focando apenas no valor mensal das parcelas e deixam de analisar o comprometimento financeiro a longo prazo.





Na mesma linha, Cecília ressalta que parcelar não significa, necessariamente, que a compra cabe no orçamento. Segundo ela, o consumidor precisa observar o impacto real da parcela nas finanças da família e evitar comprometer gastos essenciais. “Se a soma das parcelas começar a pressionar despesas básicas, como alimentação, moradia e transporte, o sinal de alerta já está aceso”, afirma.





A especialista recomenda ainda que o consumidor faça uma simulação do orçamento com a nova despesa incluída. Caso seja necessário “apertar demais” as contas ou cortar itens essenciais, a compra pode não ser sustentável financeiramente.





Outro ponto destacado pelo especialista é o chamado custo efetivo total da compra, que inclui juros, taxas embutidas e outros encargos que podem elevar significativamente o valor final do produto. Segundo ele, ofertas anunciadas como “sem juros” nem sempre representam ausência de custos adicionais.





Cecília também chama a atenção para a importância de avaliar a estabilidade da renda ao longo do período de parcelamento. “Um compromisso financeiro de longo prazo exige previsibilidade. O consumidor deve se perguntar se conseguiria manter o pagamento mesmo diante de uma emergência ou perda temporária de renda”, orienta.





Além do valor do aparelho, Paixão ressalta que o consumidor também deve considerar despesas indiretas, como contratação de internet mais robusta, assinaturas de plataformas de streaming e aquisição de equipamentos complementares para aproveitar os recursos da televisão.





“O comércio está no papel dele de seduzir o consumidor, mas é preciso cuidado para não comprometer o orçamento familiar por conta de decisões precipitadas”, pontua.





Para Cecília Perini, educação financeira vai além da capacidade de comprar. “Educação financeira é menos sobre poder comprar e mais sobre conseguir sustentar essa decisão ao longo do tempo sem prejudicar a saúde financeira da família”, conclui.





Mesmo entre modelos considerados menores dentro do segmento premium, os valores ainda representam investimentos altos para grande parte dos consumidores brasileiros. Uma televisão de R$ 19 mil, por exemplo, equivale a mais de oito meses da renda média mensal registrada no país em 2025.