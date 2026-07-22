O Brasil reformou os impostos. Agora, precisa reformar os conflitos tributários

Outro avanço necessário é a ampliação das soluções consensuais. Nem toda divergência tributária precisa terminar em uma disputa de vários anos. Transações, mediações, programas de conformidade e mecanismos de autorregularização podem permitir que erros sejam corrigidos e débitos sejam pagos com menor custo para todas as partes. O Projeto de Lei Complementar nº 124, aprovado com alterações pela Câmara e devolvido ao Senado, procura estabelecer normas gerais para o processo administrativo tributário e mecanismos de prevenção e solução consensual de conflitos.





A possibilidade de negociação, entretanto, não pode ser confundida com perdões recorrentes ou benefícios concedidos a quem decidiu não pagar. Um sistema equilibrado deve diferenciar o contribuinte que cometeu um erro, interpretou uma norma ambígua ou enfrenta uma dificuldade temporária daquele que organizou suas atividades para ocultar operações e evitar deliberadamente a tributação. A administração tributária precisa ser orientadora e cooperativa com quem busca a conformidade, mas rigorosa diante de fraude e reincidência.





A reforma também deve enfrentar a duração dos processos. Decisões tributárias tomadas depois de dez ou quinze anos têm pouca capacidade de orientar o comportamento econômico. Durante esse período, empresas mantêm provisões, investimentos são adiados e o governo registra créditos que talvez nunca sejam recuperados. A demora amplia o valor das disputas e transforma pequenas divergências iniciais em grandes passivos.





Para reduzir esse tempo, será necessário integrar sistemas, digitalizar procedimentos, estabelecer prazos razoáveis, especializar julgadores e uniformizar entendimentos. Decisões contraditórias sobre situações semelhantes reduzem a confiança no sistema e estimulam novos litígios. Segurança jurídica não significa que o contribuinte sempre vencerá, mas que receberá tratamento previsível, coerente e fundamentado.





O momento é especialmente importante, porque 2026 marca o início da fase operacional de testes do IBS e da CBS. A transição exigirá adaptações tecnológicas, revisão de contratos e mudanças nos procedimentos contábeis e financeiros das empresas. A introdução dos novos tributos sem canais eficientes de orientação e solução de controvérsias pode produzir uma nova onda de disputas justamente quando o sistema antigo e o novo coexistirem.





A reforma tributária não estará completa quando o país conseguir calcular os impostos de maneira mais simples. Ela estará completa quando empresas e governos conseguirem compreender as regras, aplicá-las de forma uniforme e resolver divergências em tempo razoável. Simplificar a tributação é essencial. Evitar que cada dúvida se transforme em um processo de vários anos é igualmente importante.





O Brasil precisa deixar de tratar o conflito tributário como uma consequência inevitável da arrecadação. Um sistema moderno deve arrecadar com eficiência, orientar o contribuinte, reduzir interpretações contraditórias e reservar a judicialização para situações realmente necessárias. Reformar os impostos pode melhorar a economia. Reformar a relação entre o Fisco e o contribuinte pode transformar essa melhoria em confiança, investimento e crescimento.