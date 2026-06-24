O problema econômico das apostas esportivas e a fragilidade das instituições

Há ainda uma terceira dimensão: a assimetria de informação. As empresas de apostas operam com dados, tecnologia, segmentação e capacidade analítica muito superiores à do consumidor médio. Elas conhecem padrões de comportamento, horários de maior engajamento, perfis mais sensíveis a determinados estímulos e mecanismos de retenção. O consumidor, por sua vez, tende a superestimar sua capacidade de avaliar probabilidades. Essa assimetria não torna toda atividade ilegítima, mas exige uma regulação mais sofisticada do que a simples autorização formal de funcionamento.





O risco institucional aumenta quando a velocidade de expansão do mercado supera a velocidade de adaptação das regras. O Brasil passou rapidamente de um ambiente de presença difusa e pouco coordenada das apostas para uma realidade em que marcas do setor ocupam posição central no esporte, na mídia e nas redes sociais. A regulação avançou, mas a institucionalidade ainda está em construção. Em mercados de alto risco comportamental, atrasos regulatórios têm custo. Depois que hábitos se consolidam, dependências financeiras são criadas e agentes relevantes passam a depender da receita, a correção se torna politicamente mais difícil.





Esse é um padrão conhecido em economia política. Setores que crescem rapidamente e distribuem recursos para atores influentes tendem a ganhar capacidade de defesa antes que o Estado desenvolva plena capacidade de supervisão. Clubes, federações, veículos de mídia, plataformas digitais e celebridades passam a ter interesse direto ou indireto na continuidade do fluxo de receitas. O debate público, então, deixa de ser apenas sobre proteção do consumidor e passa a envolver uma rede de interesses econômicos já instalada.





Não se trata de defender proibição simples ou demonização do setor. Proibições mal desenhadas podem deslocar a atividade para mercados ilegais, reduzir transparência e dificultar a fiscalização. O ponto é outro: mercados que exploram vieses comportamentais, envolvem risco financeiro e se associam a instituições de alta confiança pública precisam de governança mais exigente. A pergunta correta não é apenas se a empresa está autorizada a operar. É se o desenho institucional reduz conflitos de interesse, protege públicos vulneráveis, separa publicidade de conteúdo, limita a influência sobre atletas e preserva a credibilidade do esporte.





Há um paralelo importante com outros setores regulados. Mercados financeiros, medicamentos, tabaco e bebidas alcoólicas enfrentam restrições específicas de publicidade, advertências e regras de conduta porque envolvem riscos que o consumidor nem sempre avalia adequadamente. A lógica é simples: quanto maior a assimetria de informação e maior o risco de dano coletivo, maior deve ser o cuidado institucional. No caso das apostas, esse cuidado precisa reconhecer que o esporte não é apenas uma plataforma de divulgação. Ele é o próprio insumo simbólico que torna a aposta atraente.





A integridade esportiva também precisa ser entendida como ativo econômico. Campeonatos, clubes e atletas valem mais quando o público confia no resultado. Se a suspeita de manipulação cresce, mesmo que envolva poucos casos, o dano reputacional atinge todo o ecossistema. A dúvida corrói o valor do produto. O torcedor passa a questionar o erro do jogador, a decisão do árbitro, a escalação inesperada, o cartão recebido, o gol perdido. O que antes era interpretado como contingência do esporte passa a ser lido como possível distorção de incentivos.





Essa contaminação da confiança tem efeito econômico amplo. Patrocinadores de outros setores podem reavaliar sua exposição. Famílias podem reduzir a disposição de associar crianças e adolescentes a determinados eventos. A mídia pode enfrentar questionamentos sobre independência. Clubes podem ganhar receita no curto prazo, mas perder valor reputacional no longo prazo. A instituição esportiva, ao monetizar excessivamente sua credibilidade, corre o risco de consumir o próprio capital simbólico que sustenta sua atratividade.