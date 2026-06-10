Reformas microeconômicas e a produtividade esquecida

O segundo eixo é a infraestrutura. Produtividade não depende apenas do esforço interno das empresas. Uma indústria eficiente perde competitividade se enfrenta energia cara, transporte lento, portos congestionados, insegurança logística e dificuldade de conexão digital. O custo Brasil é, em grande medida, um custo de infraestrutura. Investimentos em rodovias, ferrovias, portos, transmissão de energia, saneamento, conectividade e armazenagem têm efeito multiplicador porque reduzem perdas, encurtam distâncias, integram mercados e aumentam a previsibilidade das operações. No caso do Espírito Santo, essa agenda é ainda mais relevante, pois o Estado tem vocação logística, portuária, industrial e exportadora.





O terceiro eixo é a educação aplicada ao mundo produtivo. A produtividade brasileira não avançará de forma consistente sem uma força de trabalho mais qualificada. Isso não se resume a aumentar anos de estudo. É preciso melhorar a qualidade da aprendizagem, fortalecer o ensino técnico, aproximar escolas e empresas, formar trabalhadores para tecnologias digitais, gestão, automação, análise de dados e novas demandas industriais e de serviços. O país ainda convive com um descompasso entre formação e necessidade produtiva. Quando esse desalinhamento persiste, empresas não conseguem crescer por falta de mão de obra qualificada e trabalhadores não conseguem acessar melhores salários.





O quarto eixo é a concorrência. Economias mais produtivas são aquelas em que empresas eficientes conseguem crescer e empresas ineficientes são pressionadas a melhorar. No Brasil, ainda há muitos mercados protegidos por barreiras regulatórias, dificuldades de entrada, insegurança jurídica, custos tributários complexos e relações pouco transparentes entre Estado e setor privado. A concorrência estimula inovação, reduz preços, melhora qualidade e força as empresas a buscar ganhos permanentes de eficiência. Proteger setores indefinidamente pode preservar empregos no curto prazo, mas tende a reduzir incentivos à modernização e transfere custos para toda a sociedade.





O quinto eixo é o crédito. O Brasil avançou na modernização do sistema financeiro, especialmente com instrumentos digitais, maior competição e novas formas de pagamento. Ainda assim, o custo do crédito permanece elevado e o acesso é desigual. Empresas pequenas, inovadoras e com baixo histórico bancário enfrentam dificuldade para financiar capital de giro, expansão e tecnologia. Reformas que reduzam a assimetria de informação, fortaleçam garantias, ampliem o cadastro positivo, melhorem a recuperação de crédito e aumentem a competição bancária ajudam a direcionar recursos para projetos produtivos, e não apenas para a rolagem de dívidas.





O sexto eixo é a segurança jurídica. Investimento exige previsibilidade. Empresas tomam decisões de longo prazo quando confiam que contratos serão respeitados, regras não mudarão abruptamente e disputas serão resolvidas em prazo razoável. Incerteza jurídica funciona como imposto invisível. Ela aumenta o prêmio de risco, encarece financiamentos, reduz investimentos e faz empresas adiarem projetos. Melhorar a qualidade das normas, reduzir judicialização desnecessária, tornar agências reguladoras mais técnicas e fortalecer a estabilidade contratual são medidas fundamentais para destravar investimento privado.





Também é indispensável discutir a qualidade do gasto público. Produtividade não depende apenas de gastar mais, mas de gastar melhor. O Estado precisa direcionar recursos para áreas que aumentam a capacidade produtiva da economia: educação básica, infraestrutura, tecnologia, segurança pública, saúde preventiva e gestão de dados. Quando o orçamento é consumido por despesas rígidas, baixa avaliação de impacto e pouca capacidade de investimento, o setor público deixa de ser indutor de produtividade e passa a competir por recursos escassos com o setor produtivo.