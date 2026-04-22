Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?

O caso recente é ilustrativo. Se a guerra eleva custos energéticos e logísticos, e se as tarifas americanas pressionam segmentos industriais específicos, a resposta mais robusta não pode ser apenas oferecer fôlego financeiro aos atingidos. É preciso perguntar por que a indústria brasileira continua tão vulnerável a choques externos, por que nossas cadeias ainda têm gargalos importantes e por que a competitividade nacional depende tanto de medidas compensatórias. O crédito ajuda a suportar a dor. Mas competitividade sustentável depende de produtividade.





Há ainda um ponto fiscal relevante. Toda política anticrise precisa ser calibrada com responsabilidade. Intervenções emergenciais sucessivas podem aliviar o presente, mas também ampliam o risco de distorções alocativas, aumentam incertezas sobre o papel do Estado e pressionam o uso de recursos públicos em um ambiente já apertado. Em economias com restrição fiscal, a qualidade do gasto importa tanto quanto sua urgência. Proteger setores relevantes é legítimo. Transformar exceção em rotina é perigoso.





Por outro lado, seria simplista defender uma postura passiva em nome do ajuste. O mundo atual está mais fragmentado, mais protecionista e mais sujeito a rupturas geopolíticas. Países que preservam capacidade industrial, tecnológica e logística não fazem isso por acaso. Fazem porque tratam determinados setores como estratégicos, com planejamento, metas, coordenação e horizonte de longo prazo. O Brasil precisa amadurecer essa discussão sem cair nem no improviso permanente nem no voluntarismo estatal.





Em síntese, o país acertará mais se entender que reagir ao choque é necessário, mas insuficiente. Amortecer perdas é gestão de crise. Construir resiliência produtiva é projeto de desenvolvimento. A diferença entre uma coisa e outra parece apenas semântica, mas na prática define se a economia brasileira seguirá apenas sobrevivendo aos abalos do cenário internacional ou se finalmente começará a se preparar para eles.