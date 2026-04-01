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Ambiente de negócios

Quando as instituições falham, a economia paga a conta

Falhas institucionais elevam riscos, encarecem o crédito e comprometem investimentos, com impacto direto no crescimento e na confiança da economia

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 08:10

Públicado em 

01 abr 2026 às 08:10
Felipe Storch

Colunista

Felipe Storch

Falhas institucionais não são apenas imperfeições administrativas. Elas representam um dos principais freios ao crescimento econômico sustentável. Em economias complexas, o bom funcionamento das instituições é o que garante previsibilidade, reduz custos de transação e viabiliza decisões de investimento de longo prazo. Quando esse ambiente é comprometido, o impacto vai além de casos isolados e passa a contaminar a dinâmica econômica como um todo.
Do ponto de vista teórico, instituições são as regras do jogo. Elas moldam incentivos, orientam comportamentos e definem o grau de confiança entre os agentes. Quando há corrupção, insegurança jurídica, falhas de fiscalização ou lacunas regulatórias, o sistema deixa de alocar recursos de forma eficiente. Projetos produtivos passam a competir em desvantagem com práticas oportunistas, o custo de capital aumenta e as decisões econômicas passam a incorporar prêmios de risco elevados.
O resultado é uma economia que cresce menos do que poderia, com perda de produtividade e aumento de custos sociais. Empresas investem menos, consumidores pagam mais caro e o Estado se torna menos capaz de cumprir seu papel. Trata-se de um efeito sistêmico, que muitas vezes não aparece de forma imediata nos indicadores, mas se acumula ao longo do tempo.
Falhas institucionais raramente permanecem confinadas — elas se propagam e comprometem a estabilidade de todo o sistema Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
O chamado caso Master ilustra bem esse tipo de dinâmica. Mais do que um evento pontual, ele revela como fragilidades institucionais podem se espalhar por diferentes camadas do sistema. A interconexão entre agentes públicos e privados, combinada com lacunas de supervisão e eventuais falhas de governança, permite que problemas localizados ganhem escala e complexidade. Quando um caso como esse se capilariza, ele deixa de ser apenas uma questão de uma instituição específica e passa a afetar a confiança no sistema como um todo. Isso ocorre porque os agentes econômicos não avaliam apenas o risco individual, mas também o risco sistêmico. A percepção de que mecanismos de controle falharam em diferentes níveis gera incerteza generalizada.
Nesse contexto, a situação do Banco de Brasília ilustra como esses efeitos podem se materializar. Ao se ver inserido em um ambiente de maior complexidade e questionamento, o banco passa a enfrentar desafios que vão além de sua operação direta. A percepção de risco aumenta, a necessidade de reforço de governança se torna mais urgente e o custo de captação pode ser impactado. Esse tipo de desdobramento evidencia um ponto central: falhas institucionais raramente permanecem confinadas. Elas tendem a se propagar por meio das conexões existentes no sistema financeiro e econômico. Em um ambiente integrado, a fragilidade de um elo pode comprometer a estabilidade de outros.

O preço da insegurança institucional

Do ponto de vista econômico, isso se traduz em três canais principais. O primeiro é o aumento do custo de capital, já que investidores exigem maior retorno para compensar a incerteza. O segundo é a redução do investimento produtivo, uma vez que projetos de longo prazo dependem de previsibilidade institucional. O terceiro é a perda de eficiência alocativa, com recursos sendo direcionados para atividades menos produtivas ou protegidas por distorções.
Além disso, há um custo social relevante. Falhas institucionais tendem a ampliar desigualdades, pois penalizam de forma desproporcional agentes que dependem de regras claras e acesso equitativo a mercados. Pequenas e médias empresas, por exemplo, são mais sensíveis a ambientes de insegurança jurídica e crédito restrito. A superação desse tipo de problema exige mais do que respostas pontuais. É necessário fortalecer a qualidade das instituições de forma estrutural. Isso envolve aprimorar mecanismos de fiscalização, modernizar marcos regulatórios, aumentar a transparência e garantir maior previsibilidade nas decisões públicas.
Em última instância, a qualidade das instituições define o potencial de crescimento de uma economia. Países que conseguem reduzir incertezas e alinhar incentivos criam um ambiente mais propício à inovação, ao investimento e ao aumento da produtividade. Por outro lado, onde falhas institucionais persistem, o crescimento tende a ser mais volátil, desigual e limitado. O desafio, portanto, não é apenas corrigir episódios específicos, mas evitar que eles se repitam. Isso passa por reconhecer que instituições não são um detalhe do sistema econômico. Elas são o seu alicerce. Quando esse alicerce falha, o custo não é apenas financeiro. É um custo de desenvolvimento.

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Felipe Storch

Felipe Storch Damasceno e economista com mestrado e doutorado em Administracao e Contabilidade. E professor de Economia e pesquisador dos impactos sociais e economicos de politicas publicas. Tambem e consultor, palestrante e comentarista na CBN Vitoria

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