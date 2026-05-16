Medalhistas olímpicos elogiam a ginástica rítmica no ES: "uma capital do esporte há anos"

O Espírito Santo segue sendo reconhecido como um celeiro de jovens atletas da ginástica rítmica. Neste fim de semana, em um evento envolvendo o Comitê Olímpico Brasileiro e um novo patrocinador, dois dos maiores atletas da história da ginástica brasileira comentaram sobre o expoente que é o Estado no GR: Diego Hypólito e Jade Barbosa.





O medalhista de prata no solo nas Olimpíadas Rio-2016 e bicampeão mundial, Diego declarou carinho pelo Espírito Santo e reconhece o bom trabalho historicamente que é feito com as jovens atletas capixabas.





"Lá é uma capital da ginástica rítmica há muitos anos. Hoje nós temos medalhas mundiais também na ginástica rítmica, que está muito bem representada por grandes atletas. Então eu fico feliz em saber que a ginástica vem voltando a crescer de um âmbito geral, né? Às vezes você vê uma criança lá que tá lá no Espírito Santo, começando na ginástica e você nem imagina que ela vai ser uma super atleta. E não só ser campeã do mundo, mas, principalmente, ser campeão para a vida", disse Diego.



