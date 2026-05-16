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Medalhistas olímpicos elogiam a ginástica rítmica no ES: "uma capital do esporte há anos"

Diego Hypólito e Jade Barbosa reforçam o ES como uma potência na modalidade

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 15:27

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

16 mai 2026 às 15:27
Diego Hypólito e Jade Barbosa
COB

O Espírito Santo segue sendo reconhecido como um celeiro de jovens atletas da ginástica rítmica. Neste fim de semana, em um evento envolvendo o Comitê Olímpico Brasileiro e um novo patrocinador, dois dos maiores atletas da história da ginástica brasileira comentaram sobre o expoente que é o Estado no GR: Diego Hypólito e Jade Barbosa.


O medalhista de prata no solo nas Olimpíadas Rio-2016 e bicampeão mundial, Diego declarou carinho pelo Espírito Santo e reconhece o bom trabalho historicamente que é feito com as jovens atletas capixabas.


"Lá é uma capital da ginástica rítmica há muitos anos. Hoje nós temos medalhas mundiais também na ginástica rítmica, que está muito bem representada por grandes atletas. Então eu fico feliz em saber que a ginástica vem voltando a crescer de um âmbito geral, né? Às vezes você vê uma criança lá que tá lá no Espírito Santo, começando na ginástica e você nem imagina que ela vai ser uma super atleta. E não só ser campeã do mundo, mas, principalmente, ser campeão para a vida", disse Diego.


Diego Hypólito se consagrou como um dos maiores nomes da ginástica artística do Brasil e conquistou medalha olímpica de prata (Imagem: Focus Pix | Shutterstock)
Imagem: Focus Pix | Shutterstock

Além dele, Jade Barbosa, a primeira brasileira a conquistar uma medalha no individual geral em um Mundial, além de medalhista de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris-2024, disse estar devendo uma visita aos familiares residentes no Estado, e que é importante outros centros aparecerem como polos do esporte.


"Eu já tive oportunidades de competir lá, e eu tenho família lá também. Inclusive, eu estou devendo uma visita. Mas é impressionante a gente ver como o esporte está fomentado. A gente sempre pensa muito em Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, em algumas modalidades, mas é bom a gente ver que já está alcançando o alto rendimento já em outras cidades, como Espírito Santo", ressaltou Jade.


Olimpíadas
Miriam Jeske/COB

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Neste fim de semana acontece a Copa Incesp de Ginástica Rítmica, na sede da Sesport, competição vai reunir destaques da modalidade, como a ginasta olímpica Geovanna Santos e a vice-campeã mundial juvenil Amanda Manente.


As disputas serão realizadas neste sábado (16) e domingo (17), com provas em diferentes aparelhos e categorias. A programação teve início na quinta-feira (14), com o treino de pódio, etapa em que as atletas se familiarizam com o ambiente de competição.


Geovanna Santos na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica
Divulgação/CBG

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