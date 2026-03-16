Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública
Escândalo do Banco Master é muito mais que uma crise financeira
O uso de festas sexuais como espaços para negociações estratégicas e financeiras, onde mulheres estrangeiras eram tratadas como instrumentos de entretenimento e moeda de troca, reforça a coisificação feminina
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