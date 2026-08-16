Magno Malta: o grande vencedor da pré-campanha eleitoral no ES

Conhecido colecionador de polêmicas, o senador Magno Malta colecionou vitórias políticas na temporada que antecedeu o período eleitoral (a chamada “pré-campanha”). Entre todos os políticos do Espírito Santo que não disputam pessoalmente algum cargo, o presidente estadual do Partido Liberal (PL) pode ser considerado o maior vencedor. Hoje com locomoção limitada, devido a uma série de cirurgias, o senador deitou e rolou.





Após mais de um ano “ameaçando” lançar candidatura própria do PL ao Palácio Anchieta (chegou a dizer que ele mesmo poderia concorrer), por não ver outro candidato de direita genuinamente comprometido com os valores e as causas do bolsonarismo, Magno conseguiu deixar à sua feição a chapa liderada pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, candidato a governador agora oficialmente apoiado pelo PL e pelo próprio senador.





Dizendo-o de modo bem direto: Magno conseguiu botar na chapa quem ele queria. Mais que isso: conseguiu retirar da chapa, ou garantir a não inclusão, daqueles com quem não queria dividir o palanque de Pazolini.





> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui





A coligação em questão, de oposição ao atual governo e ao núcleo de Ricardo Ferraço (MDB) com Renato Casagrande (PSB), é formada por três partidos: o Republicanos de Pazolini, o PL de Magno e o Democrata. Este último é muito pequeno. Os dois pilares da coligação são o Republicanos e o PL, partidos de grande porte nacionalmente.





O Republicanos é uma sigla conservadora de centro-direita para direita, que deita raízes na Igreja Universal do Reino de Deus. O PL é o partido bolsonarista por excelência, agremiação de direita com um pezão na extrema-direita (como o próprio Magno).





O desenho final da chapa ficou assim:





Candidato a governador: Pazolini (Republicanos)





Candidata a vice-governadora: Bispa Eliane Leal (PL)





Candidatos ao Senado: Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL)