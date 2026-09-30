Quem está de verdade na disputa pela Câmara dos Deputados no ES (atualizado)

A outra conclusão é a seguinte: “na real”, as nossas 10 cadeiras estão sendo disputadas por um rol bastante restrito de candidatos, que não chega a 30 nomes.

Abaixo, passo a especificar os nomes mais competitivos, com base em minhas informações e avaliações ouvidas de um conjunto de fontes diretamente envolvidas no processo.





. Federação União Progressista (União Brasil e PP): certamente fará 2 e é a única chapa que tem chances reais de fazer 3 federais

Chances maiores de eleição: Da Vitória (PP), Marcelo Santos (União) e Dr. Bruno Resende (União). Correndo por fora, estão Amaro Neto (PP) e Messias Donato (União). Os cinco brigam pelas duas ou três vagas.

. PSB: chances muito grandes de fazer 2

Chances maiores de eleição: Tyago Hoffmann, Emanuela Pedroso (Manu), Felipe Rigoni e Freitas. Correndo por fora, Dr. Victor, Rafael Pacheco e Vitor de Angelo.

A chapa do partido do ex-governador Renato Casagrande (candidato ao Senado) é a “chapa dos ex-secretários”, pois reúne um número sem precedentes de ex-secretários de Estado. À exceção de Dr. Victor, que disputa a reeleição, todos estavam no alto escalão do governo Casagrande e renunciaram aos respectivos cargos em abril para se candidatarem.

É uma chapa muito nivelada, com enorme concorrência interna. Difícil cravar quem tem mais chances... Mas é possível apontar certo favoritismo para os quatro primeiros.

No PSB, há quem sonhe em fazer 3 federais... Mas isso só será possível no caso de um resultado muito ruim de PL e Republicanos (se essas duas chapas não elegerem ninguém).

. Podemos: seguramente fará 1, com chances reais de chegar a 2





Chances maiores de eleição: Serginho Vidigal e Gilson Daniel. Se o Podemos fizer dois, serão eles. Se fizer um, ambos brigarão por essa vaga.



. Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB): fará seguramente 1 federal, podendo chegar a 2

Chances maiores de eleição: João Coser é apontado como favorito. Jack Rocha e Iriny Lopes brigam pela eventual segunda vaga, com certo favoritismo para a primeira. Todos são do PT.

. PL: mais provável que faça 1





Chances maiores de eleição: Lucas Polese. O desfalque de Gilvan prejudicou significativamente as chances de a chapa fazer 2. Embora pouco provável, isso ainda poderá ocorrer, dependendo do desempenho das outras chapas, do voto de legenda no PL e da votação do substituto de Gilvan, que herdou o número de urna dele.





Atores do Podemos acreditam que até podem brigar por uma terceira vaga. Isso é altamente improvável. Mas, se vier a ocorrer, quem pode entrar nas sobras é o ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi.

Na hipótese não tão provável de o PL conseguir uma segunda cadeira, o mais cotado para essa segunda vaga é o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga.





. Republicanos: mais provável que consiga fazer um, mas, deste seleto rol, é a única chapa apontada com risco de não eleger ninguém

Chances maiores de eleição: Erick Musso, Coronel Ramalho, Manato, Capitão Assis e Agente Dias.



Com as desfiliações de Amaro e Messias em março e a perda de Evair (que virou candidato a senador) em agosto, a chapa perdeu competitividade. Mas poderá garantir um federal no embalo da campanha de Pazolini a governador e com a ajuda política da Prefeitura de Vitória. A prefeita Cris Samorini (PP), por exemplo, declarou apoio a Erick.

Entre os que ficaram, vê-se uma chapa muito nivelada. Difícil dizer quem tem maiores chances entre esses cinco.