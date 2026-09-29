O paradoxo de Ricardo: não quer saber de Lula, mas vence na esquerda... e precisa dela

A última pesquisa da Quaest para a Rede Gazeta sobre a corrida ao Palácio Anchieta, publicada na última sexta-feira (25), põe em evidência o que podemos chamar de um paradoxo para Ricardo Ferraço (MDB): o atual governador não quer saber de proximidade com Lula (PT), mas ganha entre eleitores de esquerda... e precisa dos votos deles para derrotar Lorenzo Pazolini (Rep) num bem provável 2º turno.





Seja por rejeição a Pazolini, apoiado pelo PL e por Flávio Bolsonaro (e o consequente “voto útil” da esquerda em Ricardo), seja pelo apoio de Renato Casagrande (líder de centro-esquerda), seja simplesmente por estar convencendo melhor esse público, o fato é que Ricardo está dominando o páreo no hemisfério esquerdo do eleitorado capixaba.





Na simulação de 2º turno entre os dois, testada novamente pela Quaest, o atual governador aumentou sua vantagem entre os entrevistados que se proclamam de “esquerda não lulista” e, destacadamente, entre eleitores lulistas. Nos dois segmentos, Ricardo derrota Pazolini com grande folga.





Entre os que se declaram de esquerda não lulista, o governador ampliou sua vantagem um pouquinho, de 43 para 45 pontos. Hoje, nesse segmento (eleitores de centro-esquerda e esquerda não petista), ele derrotaria Pazolini por 64% a 19%. Considerando as cinco categorias de “identificação política”, é a maior diferença registrada entre os dois candidatos.





Já entre os lulistas, Ricardo ampliou substancialmente a distância. Sua vantagem sobre Pazolini nesse segmento, que era de 31 pontos em agosto, agora é de 41 pontos. Hoje, entre lulistas, o governador venceria o ex-prefeito por 62 % a 21%.





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Enquanto isso, Pazolini prevalece no hemisfério direito do eleitorado, mantendo sua ampla margem entre bolsonaristas e ganhando enorme terreno na direita não bolsonarista.





Pazolini também diminuiu muito a diferença entre eleitores que se declaram independentes. Nesse grupo, Ricardo ainda lidera, mas sua vantagem caiu de 22 pontos para 9.





Tudo isso pode ser verificado no gráfico a seguir: