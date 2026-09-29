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Opinião da Gazeta

Debate da TV Gazeta é chance de candidatos priorizarem suas propostas

É um debate com muita visibilidade e, diante do percentual de 11% de indecisos apontado pela pesquisa Quaest divulgada na sexta-feira (25), isso ganha ainda mais relevância

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

29 set 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) irão participar de debate na TV Gazeta
Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) irão participar de debate na TV Gazeta Arte g1

O debate da TV Gazeta, que vai ao ar nesta terça-feira (29) após a novela "Quem Ama Cuida", por volta de 22h15, repete com o mesmo vigor uma tradição iniciada em 1982, ano em que os eleitores foram às urnas para a primeira eleição direta para governador desde o golpe de 1964. Era o momento de um país ávido por um retorno pleno à democracia, e a TV Gazeta fez parte desse processo.


Um compromisso que vem sendo renovado a cada ano eleitoral, com a Rede Gazeta abrindo as portas para um debate saudável de ideias em que o Espírito Santo seja o protagonista. Os eleitores comprometidos com o voto, esta etapa crucial da vida democrática, querem saber o que cada candidato ao governo estadual vai fazer com o poder a eles delegado, caso vença nas urnas.


É um debate com muita visibilidade e, diante do percentual de 11% de indecisos apontado pela pesquisa Quaest divulgada na sexta-feira (25), isso ganha ainda mais relevância. Cada candidato tem a oportunidade de se destacar com propostas para melhorar a vida dos capixabas em todos os aspectos. É a chance de se conectar com os anseios do eleitor e cristalizar votos para o próximo domingo (4).


Os candidatos ao governo não podem desperdiçar esse tempo precioso com proposições genéricas, repetição excessiva de feitos anteriores e, o que é pior, ofensas e ataques gratuitos. A poucos dias da eleição, o espectador está cansado de mais do mesmo e espera encontrar caminhos concretos para o desenvolvimento do Estado.


Quando um candidato prioriza mostrar o que pretende fazer ao chegar ao Palácio Anchieta, ele respeita o eleitor, mesmo aquele que vota no adversário. Quem sabe aproveitar um debate entende o valor do cargo que almeja. É isso que o eleitor quer ver na TV Gazeta.

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