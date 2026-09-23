Eleições 2026: TV Gazeta realiza debate com candidatos ao governo do ES; veja as regras

A TV Gazeta realiza, na próxima terça-feira (29), o debate de primeiro turno com candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições de 2026. O programa ao vivo, que vai ao ar após a novela "Quem Ama Cuida", por volta de 22h15, também será transmitido pelo g1 e pelo Globoplay.





Estão confirmados os candidatos Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). Apenas os três candidatos participarão do programa porque pertencem a partido ou federação que possuem mais de cinco representantes no Congresso Nacional, como determina a lei eleitoral.





O debate terá cinco blocos de perguntas feitas de candidato para candidato, sendo três blocos de tema livre e dois com perguntas de temas determinados, distribuídos da seguinte forma: