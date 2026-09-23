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Eleições 2026

Eleições 2026: TV Gazeta realiza debate com candidatos ao governo do ES; veja as regras

Debate de primeiro turno será realizado na próxima terça-feira (29), por volta de 22h15. Estão confirmados os candidatos Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB)

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2026 às 13:41
Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) irão participar de debate na TV Gazeta
Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) irão participar de debate na TV Gazeta Arte g1

A TV Gazeta realiza, na próxima terça-feira (29), o debate de primeiro turno com candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições de 2026. O programa ao vivo, que vai ao ar após a novela "Quem Ama Cuida", por volta de 22h15, também será transmitido pelo g1 e pelo Globoplay.


Estão confirmados os candidatos Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). Apenas os três candidatos participarão do programa porque pertencem a partido ou federação que possuem mais de cinco representantes no Congresso Nacional, como determina a lei eleitoral.


O debate terá cinco blocos de perguntas feitas de candidato para candidato, sendo três blocos de tema livre e dois com perguntas de temas determinados, distribuídos da seguinte forma:

  • 1º bloco: perguntas com tema livre;
  • 2º bloco: perguntas com tema determinado;
  • 3º bloco: perguntas com tema livre;
  • 4º bloco: perguntas com tema determinado;
  • 5º bloco: perguntas com tema livre e considerações finais.

O editor-chefe de jornalismo da TV Gazeta e do g1, Bruno Dalvi, destacou a importância do debate na cobertura eleitoral.


"É um dos momentos mais importantes e tem um significado especial para a TV Gazeta. Há quase 45 anos, mantemos esse compromisso de colocar os candidatos frente a frente, em um espaço que tradicionalmente reúne uma grande audiência e desperta o interesse dos capixabas. É uma oportunidade para o eleitor acompanhar as propostas, conhecer as posições de cada candidato e chegar mais informado à sua decisão.”

Como será o debate

O debate será baseado em perguntas entre os candidatos e será mediado pela apresentadora Rafaela Marquezine, do telejornal Gazeta Meio Dia. No total, serão cinco blocos, sendo que, no último bloco, também estarão as considerações finais dos participantes.


Em todos os blocos, cada candidato deverá responder apenas uma vez. As regras estabelecem que o candidato sorteado para ser o primeiro a perguntar no bloco deverá ser, obrigatoriamente, o último a responder — assim, todos perguntam e todos respondem.

Ficou definido, ainda, que o candidato não poderá dirigir sua pergunta a quem já tenha respondido no mesmo bloco, nem a quem lhe fez a pergunta imediatamente anterior.


Os tempos de participação dos candidatos serão os mesmos em todos os blocos: o candidato terá 45 segundos para fazer a pergunta e o escolhido terá dois minutos para responder. Quem perguntou terá um minuto e 30 segundos para a réplica, e o candidato que respondeu terá o mesmo tempo para tréplica.


No quinto e último bloco, cada candidato terá um minuto e 30 segundos para as considerações finais, em ordem também definida em um sorteio prévio.

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