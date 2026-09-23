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Letícia Gonçalves

Quem é "o federal" de cada prefeito da Grande Vitória nas eleições 2026

Transferência de voto, e de carisma, não é ciência exata. Alguns candidatos a deputado federal contam com apoios que podem (ou não) fazer a diferença. Veja na coluna

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 10:32

Públicado em 

23 set 2026 às 10:32
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Arnaldinho Borgo e Manu
Arnaldinho Borgo e Manu Divulgação

Transferência de voto, de prestígio e de carisma não é ciência exata. Às vezes, não é nem possível, mas, nas eleições, é melhor um candidato ter o apoio de lideranças políticas do que não ter. Além disso, quem conta com o endosso, por exemplo, de alguém que comanda uma prefeitura pode ter ainda a máquina municipal trabalhando a seu favor, espera-se que dentro da lei.


Não à toa, os prefeitos dos municípios da Grande Vitória deixam evidente quem são seus favoritos na disputa pela Câmara dos Deputados.


Essa é uma faca de dois gumes. A vitória do candidato apoiado demonstra a força do prefeito em questão. A eventual derrota, porém, marca pontos negativos no termômetro de prestígio político.


Vejamos:


A FEDERAL DO ARNALDINHO


Em Vila Velha, a ex-secretária estadual de Governo da gestão Renato Casagrande (PSB) Emanuela Pedroso, a Manu (PSB), é "a federal do Arnaldinho". 


E isso não é apenas modo de dizer. A frase está na boca do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) em discursos públicos e também estampada no material de campanha da candidata.


Manu foi prefeita de Alto Rio Novo (2013-2016) e apenas recentemente radicou-se na cidade canela-verde. Em 2025, filiou-se ao PSB e passou a presidir o diretório municipal do partido.


A sigla é aliada a Arnaldinho, embora a relação tenha passado por um breve rompimento em fevereiro, quando o tucano se juntou ao então prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é adversário do grupo político integrado pelo PSB.


Tudo voltou às boas quando Arnaldinho retornou ao círculo liderado por Casagrande e por Ricardo Ferraço (MDB).


Mas como Manu assumiu o protagonismo no palanque do prefeito?


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Bem, em 2022, "o federal do Arnaldinho" foi Victor Linhalis, o Dr. Victor, então vice-prefeito de Vila Velha.


Foi muito graças ao prefeito que o aliado conquistou o mandato na Câmara.


O prefeito e Dr. Victor, entretanto, afastaram-se depois que Arnaldinho virou presidente estadual do PSDB. O prefeito tentou montar uma chapa competitiva de candidatos a deputado federal no ninho tucano e contava com Victor Linhalis para tal.


Àquela altura do campeonato, às vésperas do fim do prazo para filiações de candidatos, contudo, só um milagre colocaria de pé uma chapa do PSDB. Victor, por instinto de sobrevivência, migrou para o PSB, sigla pela qual disputa a reeleição.


O preço dessa tábua de salvação foi perder o apoio de Arnaldinho.


Manu é apoiada diretamente também por Casagrande e, nos bastidores, a aposta é que Arnaldinho abraçou a candidatura dela a pedido do ex-governador.


O prefeito participa de atos de campanha de outros candidatos a deputado federal, como os do deputado estadual Thyago Hoffmann (PSB), e tem simpatia até por candidatos de fora da coligação da qual o PSDB participa, a exemplo do ex-prefeito Neucimar Fraga (PL).


Mas a predileção é mesmo por Manu.


Arnaldinho também está engajado no esforço para garantir as vitórias de Ricardo no governo e Casagrande no Senado.

O FEDERAL DO EUCLÉRIO


Messias Donato e Euclério Sampaio
Messias Donato e Euclério Sampaio Divulgação
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), é um "general" da campanha de Ricardo, mas não apenas dele.

Assim como em 2022, o prefeito "ungiu" um candidato para apoiar. E o nome é o mesmo: Messias Donato.

A eleição de Messias no último pleito foi obra, principalmente, de Euclério.

Na época, o aliado estava filiado ao Republicanos. Como esse é o partido de Pazolini, em 2026 Messias se filiou ao União Brasil, partido que integra a coligação de Ricardo e Casagrande.

Essa movimentação contou com o aval e a direção do próprio Euclério que está nas fileiras ao lado de Messias.

O prefeito apoia outros candidatos para a Câmara dos Deputados também: o deputado estadual Marcelo Santos (União) e o deputado federal Gilson Daniel (Podemos).

Mas é por Messias que ele trabalha com afinco.

O deputado federal é um político conservador, bolsonarista, com perfil mais similar aos quadros do PL. Mas é fiel a Euclério, também conservador. Messias reeditou a parceria com o prefeito e também pede votos para Ricardo Ferraço

Euclério e Messias, aliás, são expoentes do voto RicaNaro.

O FEDERAL DO WEVERSON
Serginho Vidigla e Weverson Meireles
Serginho Vidigla e Weverson Meireles Divulgação

Enquanto isso, na Serra, o candidato a deputado federal do prefeito Weverson Meireles (PDT) é Serginho Vidigal (Podemos).


Como o nome sugere, Serginho é filho do ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT), que foi o principal apoiador de Weverson em 2024.


A rede de apoio está se retroalimentando, digamos assim.


Serginho é estreante nas urnas. A candidatura dele é bastante ancorada na figura do pai, mas o PDT, cujo maior expoente no estado é justamente Vidigal pai, não conseguiu montar uma chapa de candidatos a deputado federal.


Por isso, Serginho é candidato pelo Podemos, partido aliado ao prefeito na Serra.


Weverson, e Sérgio Vidigal, claro, percorrem as ruas da cidade ao lado de Serginho num esforço para elegê-lo.


Os três também estão na campanha de Ricardo Ferraço e Renato Casagrande.


O FEDERAL DA CRIS


Cris Samorini e Erick Musso
Cris Samorini e Erick Musso Divulgação

Em Vitória, a prefeita Cris Samorini (PP) escolheu apoiar Erick Musso (Republicanos) como candidato a deputado federal.


Erick é presidente estadual do Republicanos e principal articulador do ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputa o Palácio Anchieta.

Cris também apoia Pazolini, mas não tem participado de atos de campanha dele.

O endosso a Erick Musso deu-se de forma discreta e, principalmente, nas redes sociais. No Instagram, a prefeita publicou, junto com uma foto: "Erick Musso, o deputado federal da prefeita de Vitória".

Antes de ingressar nos quadros do PP, Cris foi, brevemente, filiada ao Republicanos. A relação com Erick Musso não começou agora.

Os dois também foram, ao mesmo tempo, secretários municipais em Vitória. Ela, além de vice-prefeita, comandou a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade. Ele, por sua vez, foi secretário de Governo de Pazolini.

O FEDERAL DO WANDERSON BUENO
Gilson Daniel e Wanderson Bueno
Gilson Daniel e Wanderson Bueno Divulgação
Em Viana, o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) pede votos para um antigo aliado, o deputado federal Gilson Daniel (Podemos).

Gilson é ex-prefeito da cidade e foi sucedido justamente por Wanderson, eleito com o apoio daquele.

De acordo com o próprio prefeito, ele trabalha apenas pela eleição de Gilson Daniel entre os candidatos a deputado federal, sem dividir atenções.

Wanderson Bueno está dedicado às eleições de 2026. Ele até se licenciou do mandato para cuidar do plano de governo de Ricardo Ferraço.

O FEDERAL DO RODRIGO BORGES
Rodrigo Borges e Amaro Neto
Rodrigo Borges e Amaro Neto Divulgação

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges (PP), saiu do Republicanos recentemente, assim como o deputado federal Amaro Neto (PP). Os dois, assim, deixaram a sigla de Pazolini e migraram para o grupo de Casagrande e Ricardo. O PP está na coligação do ex e do atual governador.


Rodrigo Borges afirmou à coluna que o candidato dele a deputado federal é Amaro. E apenas Amaro:


"Alguns me chamaram para reuniões e eu falei o quanto eles ajudaram a cidade: Thyago Hoffmann (PSB), Marcelo Santos (União), Da Vitória (PP), Bruno Resende (União), Messias Donato (União). Todos que ajudaram a cidade eu expliquei a importância da ajuda. Mas meu candidato é Amaro. Quem mais ajudou a cidade com recursos foi Amaro Neto"


HÁ MAIS EM JOGO


Como já explicitado no início deste texto, não necessariamente os eleitores de uma determinada cidade vão votar no candidato a deputado federal sugerido pelo prefeito. Mas mesmo que o postulante em questão angarie muitos votos graças ao apoio recebido, isso pode não bastar.


É que a eleição de deputados ocorre no sistema proporcional. Não é apenas o desempenho do candidato que conta e sim o de toda a chapa.



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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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