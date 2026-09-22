"Velha política" e "falta de experiência" viram armas entre candidatos ao governo do ES





Ricardo diz praticamente a mesma coisa, mas não respondeu objetivamente se, reeleito, participaria ou não de agendas oficiais de Lula no Espírito Santo (na hipótese de Lula ser reeleito), o que não fez como vice-governador nem no atual mandato.



Durante as considerações finais do debate, dirigindo-se diretamente aos eleitores, Ricardo mandou o seguinte recado: "Eu ofereço a minha trajetória de vida, ofereço a minha coragem, ofereço a minha tranquilidade, ofereço a minha experiência para que a gente possa continuar fazendo do Espírito Santo um Estado muito respeitado".





A questão central parece ser se falta experiência a Pazolini ou se esse é um item que sobra em Ricardo.





BREAKING NEWS DE 2022





O debate também contou com momentos inusitados de breaking news, ou seja, informações trazidas à tona em primeira mão pelos candidatos.





Ricardo revelou que Pazolini foi recentemente indiciado pela Polícia Federal " porque fez denúncias contra o governo do Estado e não teve capacidade de provar".





É verdade. A coluna teve acesso a um mandado de intimação da PF. Pazolini foi indiciado nos artigos 324 e 326-A da Lei nº 4.737/1965 (o Código Eleitoral brasileiro).





Eles tratam dos crimes de calúnia eleitoral e denunciação caluniosa eleitoral.





Os fatos remontam a 2022, quando Pazolini, ao discursar na inauguração de uma escola em Jardim Camburi, acusou o governo Renato Casagrande de tentativa de fraude em licitação.





O então prefeito fez uma explanação genérica. Depois, disse ter provas, mas nunca as apresentou. O caso foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República ainda em 2022.





O indiciamento de Pazolini, porém, ocorreu somente agora.





Isso significa que a PF viu indícios de que o ex-prefeito cometeu os crimes de calúnia eleitoral e denunciação caluniosa.



Mas indício não significa, ainda, culpa ou condenação. Falta o Ministério Público e, sobretudo, o Judiciário se pronunciarem.





BREAKING NEWS DE 2022, DE NOVO







Ainda em meio ao debate, foi a vez de Pazolini fazer uma revelação sobre outro episódio de 2022.





Naquele ano, um vídeo protagonizado por Pazolini e pela então vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, viralizou.





Era uma disputa por microfone durante um evento em Jardim Camburi.





"Quem é que não se lembra, candidato? O senhor arrancou o microfone da mão da sua ex-vice-prefeita da cidade. Isso é exemplo de um homem público?", questionou Helder.





"Eu vou pedir para subir aí nas redes sociais o relatório do Ministério Público Federal, onde ele analisou as imagens, os fatos e a conduta. E ele disse que não houve nenhum delito e além disso, que não houve nada dessa dinâmica que o candidato está dizendo", respondeu o ex-prefeito.







O que Pazolini "subiu nas redes sociais" foi a foto de um documento, a promoção de arquivamento feita pela Procuradoria Regional Eleitoral do Espírito Santo a respeito do caso.