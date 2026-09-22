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Mulheres do samba

Elaine Augusta faz show de samba e MPB no Theatro Carlos Gomes, em Vitória

Ganhadora do 2º Prêmio da Música Capixaba, na categoria Vozes Negras, a artista apresenta um show sobre presença, pertencimento e o direito à liberdade das mulheres no palco e na vida
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 16:05

Cantora Elaine Augusta em sua apresentação com a Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo em 2025
Cantora Elaine Augusta em sua apresentação com a Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo em 2025 Debora Benaim

Se alguém ainda pensa que samba e MPB são espaços masculinos, Elaine Augusta tem um repertório inteiro para mostrar o contrário. A artista capixaba apresenta o espetáculo “Ninguém Vai Me Dizer o Meu Lugar” neste sábado (26), às 20h, no Theatro Carlos Gomes, em Vitória. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 40 (inteira).


Com quase 20 anos de trajetória artística, iniciada no teatro, Elaine Augusta é cantora, atriz, professora e compositora. Em 2005, lançou seu primeiro EP, “Meu Santo Samba”. Em 2023, venceu a categoria Vozes Negras na 2ª edição do Prêmio da Música Capixaba. Ao longo da carreira, também participou como convidada especial da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) e da Filarmônica de Mulheres (FEMES).


O repertório do espetáculo reúne obras interpretadas ou compostas por mulheres do samba e da MPB que dialogam com diferentes momentos da trajetória de Elaine. As canções passam por temas como amor, resistência, cuidado, amizade e parceria, construindo um arco sobre as relações e experiências que atravessam a vida da artista.


Entre as referências do show estão nomes como Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra, Marina Iris, Teresa Cristina e Claudya. O espetáculo também terá músicas autorais de Elaine Augusta e a canção “Eu Sou Daqui”, da cantora e compositora capixaba Inara Novaes.

SERVIÇO

Espetáculo: “Ninguém Vai Me Dizer o Meu Lugar” – Elaine Augusta

Gênero: Samba / MPB

Data: 26 de setembro de 2026 (Sábado)

Horário: 20h

Local: Theatro Carlos Gomes - Praça Costa Pereira, Centro, Vitória

Ingressos: site Sympla

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Música Mpb Samba Teatro Teatro Carlos Gomes Theatro Carlos Gomes
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