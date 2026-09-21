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Do ES para o mundo

Artista capixaba Vânia Cáus representa o Brasil em evento na Espanha

Conhecida pelos mosaicos em espaços públicos de Vitória, artista capixaba participa de jornada que reúne nomes do mosaico de diferentes países
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 13:42

Artista Vânia Cáus e suas obras
Artista Vânia Cáus e suas obras Acervo pessoal

De Vitória para Barcelona: a artista capixaba Vânia Cáus vai representar o Brasil na IV Jornada Internacional de Mosaico Modernista, que acontece de 3 a 10 de outubro, na Espanha. O encontro reunirá mosaicistas de diferentes partes do mundo para criar um painel coletivo em homenagem ao centenário da morte do arquiteto catalão Antoni Gaudí.


Conhecida no Espírito Santo por espalhar mosaicos por espaços públicos, Vânia é responsável, entre outros trabalhos, pelos passarinhos criados coletivamente na Rua Nestor Gomes, no Centro Histórico de Vitória. E quem já cruzou com seus famosos corações em pixels sabe que a arte da capixaba também ganhou outros cantos do mundo.


A participação em Barcelona chega depois de uma temporada internacional de pesquisa. Recentemente, Vânia passou por uma residência artística na Espanha, na Itália e na França, dedicada ao estudo do mosaico em ambientes urbanos.


Artista capixaba Vânia Cáus representa o Brasil em evento na Espanha
Artista capixaba Vânia Cáus representa o Brasil em evento na Espanha Acervo pessoal

Na jornada, a artista vai contribuir para uma obra coletiva que reunirá trabalhos de mosaicistas de diferentes continentes. O painel será instalado em uma via pública de Barcelona. A programação também terá conferências técnicas e encontros entre artistas, pesquisadores e especialistas, com discussões sobre conservação e as possibilidades contemporâneas do mosaico.


A viagem tem ainda um gostinho especial de reencontro. Foi em uma escola de Barcelona que Vânia realizou parte de sua formação, quando aprofundou os estudos sobre Gaudí e o trencadís, técnica que utiliza fragmentos de cerâmica para criar composições.


E a relação da artista com Gaudí não é de hoje. São mais de 40 anos de dedicação ao mosaico, tendo o arquiteto catalão como uma de suas principais referências. A geometria, as formas orgânicas e a mistura entre arte, natureza e espiritualidade presentes na obra de Gaudí também aparecem nos painéis, esculturas e monumentos de Vânia espalhados por espaços públicos.

Tenho em Gaudí uma das minhas maiores referências. Sua obra me inspira pela forma como une arte, natureza, espiritualidade e arquitetura. Fazer parte desta homenagem, em sua cidade e nas celebrações do centenário de sua morte, é uma honra e reafirma o propósito do meu trabalho: criar obras destinadas ao espaço público, para o encontro das pessoas e para atravessar o tempo

Vânia Cáus, artista

Serviço

Evento: IV Jornada Internacional de Mosaico Modernista

Data: 3 a 10 de outubro de 2026

Local: Barcelona, Espanha

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