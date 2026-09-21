Homem se joga em rio após tentar abusar de menina de 11 anos em Vitória

Um homem de 33 anos, identificado como Wederson de Jesus Oliveira, foi preso suspeito de tentar abusar sexualmente de uma menina de 11 anos na noite de domingo (20), na Ilha das Caieiras, em Vitória.





Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, após a situação, o suspeito foi agredido por algumas pessoas que estavam no local. Na tentativa de fugir, ele entrou no Rio Santa Maria e se escondeu na água.





A mãe da menina contou que a filha estava na fila de um pula-pula quando o homem se aproximou e a agarrou por trás. O pai da criança e outros moradores que presenciaram a cena cercaram o suspeito. Testemunhas também relataram que ele já teria tentado abordar outras crianças na região.





A Polícia Civil informou que Wederson foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.