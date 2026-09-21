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Polícia

Homem se joga em rio após tentar abusar de menina de 11 anos em Vitória

Caso ocorreu na Ilha das Caieiras; suspeito foi cercado por moradores, tentou fugir pelo Rio Santa Maria e acabou preso

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 14:03

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

21 set 2026 às 14:03

Um homem de 33 anos, identificado como Wederson de Jesus Oliveira, foi preso suspeito de tentar abusar sexualmente de uma menina de 11 anos na noite de domingo (20), na Ilha das Caieiras, em Vitória. 


Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, após a situação, o suspeito foi agredido por algumas pessoas que estavam no local. Na tentativa de fugir, ele entrou no Rio Santa Maria e se escondeu na água.


A mãe da menina contou que a filha estava na fila de um pula-pula quando o homem se aproximou e a agarrou por trás. O pai da criança e outros moradores que presenciaram a cena cercaram o suspeito. Testemunhas também relataram que ele já teria tentado abordar outras crianças na região.


A Polícia Civil informou que Wederson foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

Wederson foi preso após tentar abusar de menina de 11 anos
Wederson de Jesys Oliveira, de 33 anos, foi preso suspeito de tentar abusar de menina de 11 anos Ari Melo

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