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Você sabia que o pavão consegue voar? Veja curiosidades sobre a ave 

Além da plumagem característica, alimentação, comportamento e hábitos de voo revelam outros aspectos curiosos sobre o pavão
Portal Edicase

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Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 14:54

O famoso leque do pavão é formado por penas alongadas conhecidas como coberturas superiores da cauda (Imagem: Dennis MacDonald | Shutterstock)
O famoso leque do pavão é formado por penas alongadas conhecidas como coberturas superiores da cauda Crédito: Imagem: Dennis MacDonald | Shutterstock

O pavão está entre as aves mais reconhecidas do mundo, principalmente pela plumagem exuberante dos machos. O pavão-indiano ( Pavo cristatus ), uma das espécies mais conhecidas, pertence à família Phasianidae, a mesma de faisões, perus e outras aves galiformes. Nativo principalmente do sul da Ásia, ele habita áreas de florestas abertas e consegue viver próximo a regiões ocupadas por seres humanos.

Além da aparência marcante, essas aves apresentam comportamentos bastante interessantes relacionados à alimentação, comunicação, reprodução e proteção contra predadores. Abaixo, confira algumas curiosidades sobre o pavão!

1. Apenas o macho apresenta a famosa plumagem exuberante

Quando se pensa em um pavão, é comum imaginar imediatamente uma ave azul com uma enorme estrutura de penas coloridas aberta em forma de leque. Essa aparência, porém, é característica dos machos do pavão-indiano. As fêmeas, chamadas de pavoas, apresentam principalmente tons de marrom, cinza e creme, sendo muito mais discretas. Essa diferença entre os sexos é conhecida como dimorfismo sexual.

2. O grande “leque” não é formado pela cauda propriamente dita

Uma das curiosidades mais interessantes sobre o pavão é que a estrutura exuberante que o macho abre durante a exibição não corresponde exatamente à sua cauda. O famoso leque é formado por penas alongadas conhecidas como coberturas superiores da cauda, que constituem o chamado “trem”. Nele estão os desenhos arredondados semelhantes a olhos, conhecidos como ocelos. Quando o macho realiza sua exibição, essas penas se levantam e se espalham, criando o impressionante efeito visual associado à espécie. A verdadeira cauda fica atrás dessa ornamentação e ajuda a sustentá-la durante a apresentação.

3. As penas têm importância na conquista das fêmeas

A abertura das penas do pavão vai muito além de sua aparência exuberante. Durante a época reprodutiva, os machos realizam exibições para atrair as fêmeas, abrindo o chamado “trem” de penas em forma de leque e movimentando-o enquanto as pavoas observam os possíveis parceiros.

4. O pavão troca suas longas penas

Apesar de impressionantes, as grandes penas ornamentais dos machos não permanecem iguais durante toda a vida. Elas passam por renovação e voltam a crescer conforme o ciclo anual da ave. Esse processo permite substituir estruturas desgastadas e preparar novamente o animal para futuras exibições reprodutivas. Além disso, os machos dedicam bastante tempo à manutenção da plumagem, realizando a limpeza e o alinhamento das penas.

Embora geralmente prefira caminhar ou correr durante boa parte de seus deslocamentos, o pavão consegue voar (Imagem: Vladislav Gajic | Shutterstock)
Embora geralmente prefira caminhar ou correr durante boa parte de seus deslocamentos, o pavão consegue voar Crédito: Imagem: Vladislav Gajic | Shutterstock

5. Apesar das grandes penas, o pavão consegue voar

O tamanho do pavão e sua ornamentação podem transmitir a impressão de que essa ave não consegue sair do chão, mas isso não é verdade. Ela é capaz de voar , embora geralmente prefira caminhar ou correr durante boa parte de seus deslocamentos. O voo costuma ocorrer em trajetos curtos, principalmente para escapar de ameaças ou alcançar locais elevados. À noite, os pavões podem subir nas árvores para dormir, oferecendo maior proteção contra predadores terrestres.

6. O pavão é onívoro e tem uma alimentação bastante variada

A beleza não é a única característica interessante dessa ave: seu cardápio também chama a atenção pela diversidade. O pavão-indiano é onívoro, o que significa que consome alimentos de origem vegetal e animal. Sua dieta pode incluir grãos, sementes, brotos, frutas e outras partes de plantas, além de insetos, vermes, pequenos répteis e anfíbios. A ave costuma procurar boa parte desses alimentos enquanto caminha pelo solo.

7. Os pavões são aves bastante barulhentas

A comunicação do pavão não depende somente das belas penas. Essas aves também produzem vocalizações fortes, que podem ser ouvidas a uma distância considerável. Os sons têm diferentes funções e podem aparecer em situações relacionadas à reprodução, à defesa territorial ou à percepção de possíveis ameaças. Diante de uma perturbação ou da presença de um predador, por exemplo, as aves podem emitir chamados de alarme, contribuindo para alertar outros indivíduos próximos.

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