Você sabia que o pavão consegue voar? Veja curiosidades sobre a ave 

Uma das curiosidades mais interessantes sobre o pavão é que a estrutura exuberante que o macho abre durante a exibição não corresponde exatamente à sua cauda. O famoso leque é formado por penas alongadas conhecidas como coberturas superiores da cauda, que constituem o chamado “trem”. Nele estão os desenhos arredondados semelhantes a olhos, conhecidos como ocelos. Quando o macho realiza sua exibição, essas penas se levantam e se espalham, criando o impressionante efeito visual associado à espécie. A verdadeira cauda fica atrás dessa ornamentação e ajuda a sustentá-la durante a apresentação.