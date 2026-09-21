Motor em Pauta #4: lançamentos em Interlagos 2026 ditam o ritmo do mercado automotivo brasileiro

O Festival Interlagos 2026 foi o palco de muitas novidades que farão parte do setor automotivo brasileiro em breve – e algumas que já estão entre nós. Novos carros, motos e até marcas que vão estrear por aqui foram revelados durante o evento, que aconteceu em duas etapas: uma voltada para o mercado de duas rodas e outra para os carros.





No quarto episódio do podcast Motor em Pauta, os jornalistas de Motor A Gazeta discutiram os principais destaques desta edição do Festival, das novas marcas chinesas entrando no mercado até as atualizações em modelos populares.





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