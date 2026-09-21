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Motor em Pauta #4: lançamentos em Interlagos 2026 ditam o ritmo do mercado automotivo brasileiro

Episódio teve como tema central os principais destaques do festival, que reuniu novos modelos e novas montadoras que chegam em breve ao Brasil; assista ao videocast completo

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 14:14

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

21 set 2026 às 14:14

O Festival Interlagos 2026 foi o palco de muitas novidades que farão parte do setor automotivo brasileiro em breve – e algumas que já estão entre nós. Novos carros, motos e até marcas que vão estrear por aqui foram revelados durante o evento, que aconteceu em duas etapas: uma voltada para o mercado de duas rodas e outra para os carros. 


No quarto episódio do podcast Motor em Pauta, os jornalistas de Motor A Gazeta discutiram os principais destaques desta edição do Festival, das novas marcas chinesas entrando no mercado até as atualizações em modelos populares. 


Para saber mais, assista ao vídeo acima ou ouça pelo Spotify.

Motor em Pauta
O novo episódio do videocast Motor em Pauta abordou as principais novidades do Festival Interlagos 2026.
O novo episódio do videocast Motor em Pauta abordou as principais novidades do Festival Interlagos 2026. Reprodução

O podcast Motor em Pauta traz notícias, análises, entrevistas e bastidores do mercado automotivo do Espírito Santo e do Brasil, com curadoria e apresentação dos jornalistas da editoria de Motor em A Gazeta.


Se você quer ficar por dentro do setor a nível estadual e nacional, siga também o @agazetamotor no Instagram.

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