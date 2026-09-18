Bônus de até R$ 45 mil e taxa zero para comprar carro e moto no ES

Quem está pensando em trocar de carro ou moto vai encontrar condições especiais nas concessionárias do Espírito Santo neste final de semana. Entre as ofertas estão bônus de até R$ 45 mil na troca, descontos, preços promocionais e financiamento com taxa zero.
A CVC Chevrolet e a Volkswagen Premium estão entre as ações com os maiores bônus, chegando a R$ 45 mil entre outros descontos, como taxa zero, supervalorização do usado e emplacamento grátis. Já a Vitoriawagen oferece até R$ 39 mil de bônus para os modelos Tera e Nivus. Há ainda veículos com redução de preço, como o Nissan Kicks, a Mitsubishi Triton e o Eclipse Cross.
Para quem busca motocicletas, também há ofertas de Honda, Ducati, Triumph e Royal Enfield.
Feirão de Fábrica: acontece neste sábado (19), em lojas de Vitória, Serra, Colatina, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí. A ação oferece bônus de até R$ 45 mil, taxa zero, supervalorização do usado e emplacamento grátis.
- Operação de Vendas VolksVale+: acontece neste sábado (19), em Vila Velha, Linhares e Colatina, a partir das 8h. Traz bônus de até R$ 45 mil e taxa zero em até 30 vezes, de acordo com o modelo e a modalidade de compra..
- Volkswagen Tera MPI: a partir de R$ 99.990 com o usado na troca, saldo em 48 vezes e taxa de 0,99%, com últimas unidades disponíveis.
- Volkswagen Tera e Nivus: bônus de até R$ 39 mil e financiamento com taxa zero em até 36 vezes.
- Volkswagen Polo: bônus de até R$ 18 mil e taxa de 0,99% em até 48 vezes.
- Vitoriawagen Fest: na concessionária de Vitória, das 8 às 20 horas. Ação de vendas com taxas especiais de financiamento, bônus e supervalorização do veículo usado na troca.
- Nissan Kicks Advance 2026: de R$ 169.990 por R$ 149.990, com taxa zero em até 36 vezes e 90 dias para a primeira parcela.
- Nissan Versa Sense 2027: parte de R$ 108.990 para CNPJ, na venda direta de fábrica com pintura sólida.
- Nissan Kait Active 2027: a partir de R$ 117.990 com taxa zero em até 24x + 90 dias para começar a pagar a 1ª parcela.
- Mitsubishi All New Triton 2027: de R$ 274.990 para R$ 249.990, com parcelas a partir de R$ 2.990, taxa de 0,89% e supervalorização do seminovo.
- Mitsubishi Eclipse Cross 2027: de R$ 179.990 por R$ 159.990, com parcelas a partir de R$ 1.990 e taxa 0,89% + supervalorização do seminovo.
- Hyndai i20: preço promocional de R$ 94.990 por R$ 99.990.
- Hyundai Creta Comfort 26/27: a partir de R$ 131.990 com usado na troca.
- Hyundai HB20 Limited MT: a partir de R$ 90.790 com o usado na troca.
- Hyundai Kona Ultimate: a partir de R$ 179.990 com o usado na troca e opção financiamento com taxa zero.
- Hyundai i20 Comfort 2026/2027: a partir de R$ 94.990 mais o usado na troca, com taxa de 0,99% no financiamento.
- Hyundai Creta Comfort 2026/2027: a partir de R$ 131.990 com o usado na troca.
- Omoda 5: a partir de R$ 159.990
- Jaecoo 7: a partir de R$ 189.990.
- A linha Omoda & Jaecoo conta como taxa zero e financiamento de até 24 vezes, com entrada a partir de 60%.
- Citroën Jumpy: a partir de R$ 183.990 para CNPJ.
- Ação Dia D Feirão 72h: oferece bônus de troca de até 30mil, taxa zero em até 30 vezes e descontos de até 25% de acordo com o modelo e a modalidade de compra.
- Fiat Mobi: a partir de R$ 72.400.
- Fiat Fastback: a partir de R$ 119.900.
- Fiat Argo Drive: a partir de R$ 89.990.
- Fiat Toro: a partir de R$ 139.990.
- Fiat Strada Endurance: a partir de R$ 87.743 na venda direta.
- Leapmotor B10: 100% elétrico com descontos de até 12,5% na venda direta da fábrica.
- Leapmotor C10 Ultra-Híbrido REEV: com bônus de troca de até R$ 20 mil, taxa 0% em até 36x e descontos de até 12,5% na venda direta.
- Campanha Ultra Drive: bônus de troca de até R$ 20 mil ou taxa 0% em até 36x; descontos de até 12,5% na venda direta da fábrica. Há ainda condições exclusivas para CNPJ, taxistas, locadoras, produtores rurais, autoescolas e diplomatas.
Invasão 4x4: neste sábado (19), ação especial para conhecer os modelos GWM com condições exclusivas nas revendas da marca em Vitória, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Entre os atrativos estão os modelos Haval H9 e Tank 300, ambos com pronta entrega.
- Fiat Fastback com pack Smart Drive: a partir de R$119.990.
- Toda linha Fiat Pulse: a partir de R$ 99.990.
- Fiat Strada Ranch e Ultra: a partir de R$ 133.990.
- GAC GS3: a partir de R$ 129.990, com opção de taxa zero em até 36 vezes.
- GAC GS4 Hybrid: a partir de R$ 189.990, com opção de taxa zero em até 36 vezes.
- Jetour T1 Premium 2027: a partir de R$ 264.900 com taxa zero mais saldo em 36x ou R$ 25 mil de valorização.
- Jetour T2 Premium 2027: a partir de R$ 299.900, com opções de taxa zero mais saldo em 36x ou R$ 30 mil de valorização do usado.
- Jetour S06 Premium 2027: a partir de R$ 189.900 com bônus de R$ 10 mil.
- Jetour T2 XWD 4X4 2027: a partir de R$ 349.900 com taxa zero mais saldo em 12x ou R$ 10 mil de valorização ou 1 ano de seguro grátis.
Semana do Cliente: condições especiais para a compra de veículos BYD zero quilômetro. A ação acontece em todas as concessionárias da marca no Estado, com bônus de até R$ 30 mil e taxa de 0%, conforme o modelo e as condições da negociação.
- Honda Biz EX: a partir de R$ 18.890.
- Honda CG 160 Cargo: a partir de R$ 19.690.
- Honda PCX CBS: a partir de R$ 20.830.
- Royal Enfield Shotgun 650 Stencil White: a partir de R$ 35.490, com emplacamento total 2026.
- Royal Enfield Meteor 350 Fireball: passou de R$ 24.990 para R$ 23.990.
- Royal Enfield Guerrilla 450 Smoke Silver: de R$ 29.490 por R$ 28.490 ou entrada mais taxa de 0,99% em até 24 vezes.
- Ducati DesertX 2025/2025: a partir de R$ 91.990 à vista, ante R$ 109.990 de tabela.
- Ducati Multistrada: a partir de R$ 149.990 com 50% de entrada mais 24x de R$ 3.062 com taxa zero.
- Ducati Panigale, Multistrada V2S e Diavel V4: ofertas de taxa zero.
- Scrambler Day: acontece neste sábado (19), a partir das 9h, nas lojas de Vitória e Serra.
- Triumph Scrambler 400 XC: entrada de R$ 9.990 e 48 parcelas de R$ 725, com taxa de 0,99%.
- Foton Tunland V7: a partir de R$ 259.900, com taxa zero, entrada de 60% e saldo em 24 vezes para unidades 2025/2026 em venda direta. A condição é válida até 2 de outubro.
- Semana do Cliente: ações especiais nas lojas do Espírito Santo, incluindo atividades para os clientes e iniciativas comerciais. Em Vitória, a programação ainda contempla as operações Lexus e Águia Branca Seminovos, que integram a unidade.