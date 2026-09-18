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Oportunidade

Bônus de até R$ 45 mil e taxa zero para comprar carro e moto no ES

Ações de vendas de concessionárias oferecem descontos, preços promocionais e condições especiais para quem pretende trocar de veículo

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 18:09

Ana Caroline de Moraes Fagundes

Ana Caroline de Moraes Fagundes

Publicado em 

18 set 2026 às 18:09
Volkswagen Tera 2026
O Volkswagen Tera MPI parte de R$ 99.990 com o usado na troca Volkswagen/Divulgação

Quem está pensando em trocar de carro ou moto vai encontrar condições especiais nas concessionárias do Espírito Santo neste final de semana. Entre as ofertas estão bônus de até R$ 45 mil na troca, descontos, preços promocionais e financiamento com taxa zero.


A CVC Chevrolet e a Volkswagen Premium estão entre as ações com os maiores bônus, chegando a R$ 45 mil entre outros descontos, como taxa zero, supervalorização do usado e emplacamento grátis. Já a Vitoriawagen oferece até R$ 39 mil de bônus para os modelos Tera e Nivus. Há ainda veículos com redução de preço, como o Nissan Kicks, a Mitsubishi Triton e o Eclipse Cross.


Para quem busca motocicletas, também há ofertas de Honda, Ducati, Triumph e Royal Enfield.

Confira as principais ofertas:
CVC Chevrolet

Feirão de Fábrica: acontece neste sábado (19), em lojas de Vitória, Serra, Colatina, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí. A ação oferece bônus de até R$ 45 mil, taxa zero, supervalorização do usado e emplacamento grátis.

Volkswagen Premium

  • Operação de Vendas VolksVale+: acontece neste sábado (19), em Vila Velha, Linhares e Colatina, a partir das 8h. Traz bônus de até R$ 45 mil e taxa zero em até 30 vezes, de acordo com o modelo e a modalidade de compra.. 
  • Volkswagen Tera MPI: a partir de R$ 99.990 com o usado na troca, saldo em 48 vezes e taxa de 0,99%, com últimas unidades disponíveis. 

Vitoriawagen

  • Volkswagen Tera e Nivus: bônus de até R$ 39 mil e financiamento com taxa zero em até 36 vezes. 
  • Volkswagen Polo: bônus de até R$ 18 mil e taxa de 0,99% em até 48 vezes.
  • Vitoriawagen Fest: na concessionária de Vitória, das 8 às 20 horas. Ação de vendas com taxas especiais de financiamento, bônus e supervalorização do veículo usado na troca.

Kobe Nissan
Nissan Kicks: versão Advance 2026 caiu de R$ 169.990 para R$ 149.990, com taxa zero Nissan/Divulgação

  • Nissan Kicks Advance 2026: de R$ 169.990 por R$ 149.990, com taxa zero em até 36 vezes e 90 dias para a primeira parcela. 
  • Nissan Versa Sense 2027: parte de R$ 108.990 para CNPJ, na venda direta de fábrica com pintura sólida.
  • Nissan Kait Active 2027: a partir de R$ 117.990 com taxa zero em até 24x + 90 dias para começar a pagar a 1ª parcela.

Multicar Mitsubishi

  • Mitsubishi All New Triton 2027: de R$ 274.990 para R$ 249.990, com parcelas a partir de R$ 2.990, taxa de 0,89% e supervalorização do seminovo. 
  • Mitsubishi Eclipse Cross 2027: de R$ 179.990 por R$ 159.990, com parcelas a partir de R$ 1.990 e taxa 0,89% + supervalorização do seminovo.

Tai Motors
Hyundai i20
O Hyundai i20 está com preços a partir de R$ 94.990 Hyundai/Divulgação

  • Hyndai i20:  preço promocional de R$ 94.990 por R$ 99.990
  • Hyundai Creta Comfort 26/27: a partir de R$ 131.990 com usado na troca.
  • Hyundai HB20 Limited MT: a partir de R$ 90.790 com o usado na troca.
  • Hyundai Kona Ultimate: a partir de R$ 179.990 com o usado na troca e opção financiamento com taxa zero.

Prime Hyundai

  • Hyundai i20 Comfort 2026/2027: a partir de R$ 94.990 mais o usado na troca, com taxa de 0,99% no financiamento. 
  • Hyundai Creta Comfort 2026/2027: a partir de R$ 131.990 com o usado na troca.

Prime Omoda & Jaecoo

  • Omoda 5: a partir de R$ 159.990 
  • Jaecoo 7: a partir de R$ 189.990. 
  • A linha Omoda & Jaecoo conta como taxa zero e financiamento de até 24 vezes, com entrada a partir de 60%.

Citroën Passion

  • Citroën Jumpy: a partir de R$ 183.990 para CNPJ. 

Podium Fiat
Fiat Toro 2027
A Fiat Toro tem versões a partir de R$ 139.990 Fiat/Divulgação
  • Ação Dia D Feirão 72h: oferece bônus de troca de até 30mil, taxa zero em até 30 vezes e descontos de até 25% de acordo com o modelo e a modalidade de compra.  
  • Fiat Mobi: a partir de R$ 72.400.
  • Fiat Fastback: a partir de R$ 119.900.
  • Fiat Argo Drive: a partir de R$ 89.990.
  • Fiat Toro: a partir de R$ 139.990.
  • Fiat Strada Endurance: a partir de R$ 87.743 na venda direta.
Leapmotor Podium

  • Leapmotor B10: 100% elétrico com descontos de até 12,5% na venda direta da fábrica. 
  • Leapmotor C10 Ultra-Híbrido REEV: com bônus de troca de até R$ 20 mil, taxa 0% em até 36x e descontos de até 12,5% na venda direta.
  • Campanha Ultra Drive: bônus de troca de até R$ 20 mil ou taxa 0% em até 36x; descontos de até 12,5% na venda direta da fábrica. Há ainda condições exclusivas para CNPJ, taxistas, locadoras, produtores rurais, autoescolas e diplomatas.

GW Lider
GWM Tank 300 Flex
O GWM Tank 300 está entre os veículos que fazem parte de ação promocional da concessionária GWM/Divulgação

Invasão 4x4: neste sábado (19), ação especial para conhecer os modelos GWM com condições exclusivas nas revendas da marca em Vitória, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Entre os atrativos estão os modelos Haval H9 e Tank 300, ambos com pronta entrega.

Orvel Fiat 

  • Fiat Fastback com pack Smart Drive: a partir de R$119.990.
  • Toda linha Fiat Pulse: a partir de R$ 99.990.
  • Fiat Strada Ranch e Ultra: a partir de R$ 133.990.

GAC Lider 

  • GAC GS3: a partir de R$ 129.990, com opção de taxa zero em até 36 vezes.
  • GAC GS4 Hybrid: a partir de R$ 189.990, com opção de taxa zero em até 36 vezes.

Orvel Jetour
Jetour T2 XWD 4x4
Jetour T2 XWD 4x4 tem taxa zero na compra em até 12x Jetour/Divulgação
  • Jetour T1 Premium 2027: a partir de R$ 264.900 com taxa zero mais saldo em 36x ou R$ 25 mil de valorização.
  • Jetour T2 Premium 2027: a partir de R$ 299.900, com opções de taxa zero mais saldo em 36x ou R$ 30 mil de valorização do usado.
  • Jetour S06 Premium 2027: a partir de R$ 189.900 com bônus de R$ 10 mil.
  • Jetour T2 XWD 4X4 2027: a partir de R$ 349.900 com taxa zero mais saldo em 12x ou R$ 10 mil de valorização ou 1 ano de seguro grátis.
Vitória Motors BYD

Semana do Cliente: condições especiais para a compra de veículos BYD zero quilômetro. A ação acontece em todas as concessionárias da marca no Estado, com bônus de até R$ 30 mil e taxa de 0%, conforme o modelo e as condições da negociação. 

Moto Vena
Honda CG 160 2025
A Honda CG 160 Cargo tem preços partindo de R$ 19.690 Honda/Divulgação

  • Honda Biz EX: a partir de R$ 18.890.
  • Honda CG 160 Cargo: a partir de R$ 19.690.
  • Honda PCX CBS: a partir de R$ 20.830.

Royal Enfield

  • Royal Enfield Shotgun 650 Stencil White: a partir de R$ 35.490, com emplacamento total 2026. 
  • Royal Enfield Meteor 350 Fireball: passou de R$ 24.990 para R$ 23.990. 
  • Royal Enfield Guerrilla 450 Smoke Silver: de R$ 29.490 por R$ 28.490 ou entrada mais taxa de 0,99% em até 24 vezes.

Ducati Vitória

  • Ducati DesertX 2025/2025: a partir de R$ 91.990 à vista, ante R$ 109.990 de tabela. 
  • Ducati Multistrada: a partir de R$ 149.990 com 50% de entrada mais 24x de R$ 3.062 com taxa zero.
  • Ducati Panigale, Multistrada V2S e Diavel V4: ofertas de taxa zero.

Triumph Vitória

  • Scrambler Day: acontece neste sábado (19), a partir das 9h, nas lojas de Vitória e Serra. 
  • Triumph Scrambler 400 XC: entrada de R$ 9.990 e 48 parcelas de R$ 725, com taxa de 0,99%.

Foton Contauto
Foton Tunland
A Foton Tunland V7 tem preços partindo de R$ 259.900, com taxa zero Foton/Divulgação

  • Foton Tunland V7: a partir de R$ 259.900, com taxa zero, entrada de 60% e saldo em 24 vezes para unidades 2025/2026 em venda direta. A condição é válida até 2 de outubro.

Kurumá Toyota

  • Semana do Cliente: ações especiais nas lojas do Espírito Santo, incluindo atividades para os clientes e iniciativas comerciais. Em Vitória, a programação ainda contempla as operações Lexus e Águia Branca Seminovos, que integram a unidade.

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