Bônus de até R$ 45 mil e taxa zero para comprar carro e moto no ES

Quem está pensando em trocar de carro ou moto vai encontrar condições especiais nas concessionárias do Espírito Santo neste final de semana. Entre as ofertas estão bônus de até R$ 45 mil na troca, descontos, preços promocionais e financiamento com taxa zero.





A CVC Chevrolet e a Volkswagen Premium estão entre as ações com os maiores bônus, chegando a R$ 45 mil entre outros descontos, como taxa zero, supervalorização do usado e emplacamento grátis. Já a Vitoriawagen oferece até R$ 39 mil de bônus para os modelos Tera e Nivus. Há ainda veículos com redução de preço, como o Nissan Kicks, a Mitsubishi Triton e o Eclipse Cross.





Para quem busca motocicletas, também há ofertas de Honda, Ducati, Triumph e Royal Enfield.