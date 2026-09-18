Raiva é uma doença grave: veja como identificar sinais nos animais e prevenir

O veterinário explica ainda que a cultura preventiva é facilitada pelo amplo acesso a consultas e vacinas. “A aplicação da vacina antirrábica deve ocorrer a partir dos 4 meses de idade do pet, sendo indispensável o reforço vacinal todos os anos, sem exceções, pois manter o calendário vacinal em dia é um dos cuidados mais simples e eficazes que um tutor pode oferecer, pois cada pet imunizado protege não só a si mesmo, mas também toda a comunidade ao redor. A vacinação em massa de cães e gatos é, historicamente, a estratégia mais eficaz para controlar o vírus na população”, finaliza.