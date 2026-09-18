Vereador do ES terá 30% do salário descontado por dívida milionária com prefeitura

Um vereador de Fundão, na Região Metropolitana do Espírito Santo, deverá ter 30% de seu salário descontados pela Câmara de Vereadores, em função de uma dívida pública estimada em mais de R$ 1 milhão com a prefeitura da cidade.





Os descontos no contracheque do vereador Marcos Fernando Moraes foram autorizados em decisão assinada na terça-feira (15) pelo juiz Gedeon Rocha Lima Júnior, da 4ª Vara Regional da Fazenda Pública de Ibiraçu.





O hoje vereador foi alvo de uma ação de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura de Fundão, que quer o cumprimento de um acórdão do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) em que ele foi condenado a devolver R$ 1.107.491,17 aos cofres públicos, por irregularidades cometidas quando era prefeito da cidade, em 2009.





A reportagem procurou, na tarde desta sexta-feira (18), a advogada que consta como defesa na ação de execução fiscal contra Marcos Fernando. Ela informou que não integra mais o processo. A reportagem tenta contato com o vereador. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





No caso do processo no TCES, a condenação de Marcos Fernando ocorreu em 2016, quando a 2ª Câmara da Corte entendeu que ele havia cometido diversas irregularidades à frente do Executivo municipal, entre elas o pagamento indevido de horas extras a servidores, bem como a contratação indevida de veículos de funcionários públicos para prestar serviço à administração.



