Escola militar, creche, universidade: as propostas dos candidatos ao governo do ES para educação

Ampliação do ensino em tempo integral, novas escolas cívico-militares, reformas de estruturas, criação de uma universidade estadual capixaba e mais vagas em creches estão entre as principais propostas para a educação apresentadas pelos cinco candidatos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026.





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A Gazeta analisou os planos de governo dos concorrentes e selecionou medidas com alto potencial de impacto para a população, considerando o alcance das ações, os possíveis custos para o Estado e o tamanho das mudanças estruturais propostas. Confira, abaixo, os destaques dos postulantes (em ordem alfabética):





Todos os planos foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto ao registro de candidatura, e podem ser comparados na ferramenta abaixo: