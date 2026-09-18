Escola militar, creche, universidade: as propostas dos candidatos ao governo do ES para educação

Ampliação do ensino em tempo integral, novas escolas cívico-militares, reformas de estruturas, criação de uma universidade estadual capixaba e mais vagas em creches estão entre as principais propostas para a educação apresentadas pelos cinco candidatos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026.
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A Gazeta analisou os planos de governo dos concorrentes e selecionou medidas com alto potencial de impacto para a população, considerando o alcance das ações, os possíveis custos para o Estado e o tamanho das mudanças estruturais propostas. Confira, abaixo, os destaques dos postulantes (em ordem alfabética):
Todos os planos foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto ao registro de candidatura, e podem ser comparados na ferramenta abaixo:
Para a educação, o candidato apresenta 20 propostas, entre elas a criação de uma universidade estadual e a ampliação da integração entre o ensino médio e o técnico, com cursos profissionalizantes alinhados às características econômicas de cada região.
O plano de Breno Barcelos também prevê uma força-tarefa para identificar e recuperar estudantes com defasagens em português e matemática, o que dará origem a um programa permanente de reforço, além da expansão das escolas cívico-militares.
Na organização do trabalho docente, o candidato propõe elevar de um terço para metade da jornada dos professores o tempo destinado ao planejamento, à formação, à correção de avaliações e à produção de materiais pedagógicos. O plano ainda prevê o fim da aprovação automática.
O plano com 23 propostas para a educação capixaba prevê expandir e qualificar a oferta de ensino em tempo integral, com aumento da jornada, financiamento, adequação e construção de unidades escolares, além de garantia de tempo remunerado para formação e planejamento dos professores.
Também propõe garantir o cumprimento integral e atualizado do piso salarial nacional. Já para ampliar a formação técnica, o candidato pretende articular com o governo federal a expansão do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), com novos polos regionais.
Por fim, Helder Salomão pretende fortalecer políticas de permanência estudantil, com apoio socioeconômico, assistência estudantil e inclusão digital, além de ampliar a estrutura de escolas do campo, quilombolas e Escolas Família Agrícola.
Na educação, Lorenzo Pazolini aposta em 32 objetivos. Entre eles está a ampliação da educação integral, priorizando territórios vulneráveis e criando um programa permanente de modernização da infraestrutura das unidades.
Para a educação infantil, o plano prevê apoio técnico e financeiro aos municípios para ampliar a oferta de creches e pré-escolas, especialmente para famílias mais vulneráveis. Já para o ensino médio, propõe integrar formação técnica e tecnologia às vocações econômicas de cada região.
O plano ainda prevê universalizar o acesso à internet de alta velocidade nas escolas e criar um sistema estadual de prevenção e acompanhamento das violências, com uma rede de proteção aos estudantes.
O candidato da UP propõe 30 medidas para a educação. Entre as principais propostas estão uma “Reforma Popular da Educação”, construída com participação de professores, estudantes e trabalhadores, o esgotamento da lista de espera por vagas em creches públicas em todo o Estado e o fim das escolas cívico-militares.
O plano de Rafael Demuner também defende a limitação das turmas a 25 estudantes e pretende garantir atendimento integral e noturno para filhos de trabalhadores e estudantes, além de equipes multiprofissionais nas escolas, com psicólogos e assistentes sociais.
Há ainda os objetivos de promover concursos públicos para professores e de criar uma Universidade Estadual do Espírito Santo.
O candidato à reeleição apresenta 39 propostas para a área. Há medidas para universalizar as matrículas em tempo integral, ampliando escolas e vagas em todo o Estado, além de qualificar a rede física com construções, reformas, ampliações e instalação de micro-usinas solares.
O plano também prevê a atualização das quatro unidades dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs), com laboratórios voltados para inteligência artificial, robótica e manufatura aditiva, e a criação de espaços de fabricação digital e robótica em 110 escolas estaduais.
Ainda é proposta de Ricardo Ferraço a continuidade da política de valorização e formação dos profissionais da educação e o fortalecimento do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo e do apoio técnico e financeiro aos municípios para melhorar os resultados da educação básica.
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