AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Escola militar, creche, universidade: as propostas dos candidatos ao governo do ES para educação
Eleições 2026

Escola militar, creche, universidade: as propostas dos candidatos ao governo do ES para educação

Candidatos apresentam propostas para garantir a qualidade do ensino capixaba pelos próximos quatro anos

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 14:35

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

18 set 2026 às 14:35
As propostas dos candidatos ao governo do ES para a educação
Breno Barcelos, Helder Salomão, Lorenzo Pazolini, Rafael Demuner e Ricardo Ferraço disputam governo do ES Arte AG

Ampliação do ensino em tempo integral, novas escolas cívico-militares, reformas de estruturas, criação de uma universidade estadual capixaba e mais vagas em creches estão entre as principais propostas para a educação apresentadas pelos cinco candidatos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026.


CONFIRA O PERFIL DE TODOS OS CANDIDATOS DO ES


A Gazeta analisou os planos de governo dos concorrentes e selecionou medidas com alto potencial de impacto para a população, considerando o alcance das ações, os possíveis custos para o Estado e o tamanho das mudanças estruturais propostas. Confira, abaixo, os destaques dos postulantes (em ordem alfabética):


Todos os planos foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto ao registro de candidatura, e podem ser comparados na ferramenta abaixo:

Breno Barcelos (Missão)

Para a educação, o candidato apresenta 20 propostas, entre elas a criação de uma universidade estadual e a ampliação da integração entre o ensino médio e o técnico, com cursos profissionalizantes alinhados às características econômicas de cada região. 


O plano de Breno Barcelos também prevê uma força-tarefa para identificar e recuperar estudantes com defasagens em português e matemática, o que dará origem a um programa permanente de reforço, além da expansão das escolas cívico-militares. 


Na organização do trabalho docente, o candidato propõe elevar de um terço para metade da jornada dos professores o tempo destinado ao planejamento, à formação, à correção de avaliações e à produção de materiais pedagógicos. O plano ainda prevê o fim da aprovação automática.

Helder Salomão (PT)

O plano com 23 propostas para a educação capixaba prevê expandir e qualificar a oferta de ensino em tempo integral, com aumento da jornada, financiamento, adequação e construção de unidades escolares, além de garantia de tempo remunerado para formação e planejamento dos professores. 


Também propõe garantir o cumprimento integral e atualizado do piso salarial nacional. Já para ampliar a formação técnica, o candidato pretende articular com o governo federal a expansão do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), com novos polos regionais.


Por fim, Helder Salomão pretende fortalecer políticas de permanência estudantil, com apoio socioeconômico, assistência estudantil e inclusão digital, além de ampliar a estrutura de escolas do campo, quilombolas e Escolas Família Agrícola.

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Na educação, Lorenzo Pazolini aposta em 32 objetivos. Entre eles está a ampliação da educação integral, priorizando territórios vulneráveis e criando um programa permanente de modernização da infraestrutura das unidades. 


Para a educação infantil, o plano prevê apoio técnico e financeiro aos municípios para ampliar a oferta de creches e pré-escolas, especialmente para famílias mais vulneráveis. Já para o ensino médio, propõe integrar formação técnica e tecnologia às vocações econômicas de cada região.


O plano ainda prevê universalizar o acesso à internet de alta velocidade nas escolas e criar um sistema estadual de prevenção e acompanhamento das violências, com uma rede de proteção aos estudantes.

Rafael Demuner (UP)

O candidato da UP propõe 30 medidas para a educação. Entre as principais propostas estão uma “Reforma Popular da Educação”, construída com participação de professores, estudantes e trabalhadores, o esgotamento da lista de espera por vagas em creches públicas em todo o Estado e o fim das escolas cívico-militares. 


O plano de Rafael Demuner também defende a limitação das turmas a 25 estudantes e pretende garantir atendimento integral e noturno para filhos de trabalhadores e estudantes, além de equipes multiprofissionais nas escolas, com psicólogos e assistentes sociais.


Há ainda os objetivos de promover concursos públicos para professores e de criar uma Universidade Estadual do Espírito Santo.

Ricardo Ferraço (MDB)

O candidato à reeleição apresenta 39 propostas para a área. Há medidas para universalizar as matrículas em tempo integral, ampliando escolas e vagas em todo o Estado, além de qualificar a rede física com construções, reformas, ampliações e instalação de micro-usinas solares. 


O plano também prevê a atualização das quatro unidades dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs), com laboratórios voltados para inteligência artificial, robótica e manufatura aditiva, e a criação de espaços de fabricação digital e robótica em 110 escolas estaduais. 


Ainda é proposta de Ricardo Ferraço a continuidade da política de valorização e formação dos profissionais da educação e o fortalecimento do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo e do apoio técnico e financeiro aos municípios para melhorar os resultados da educação básica.

Leia mais sobre Eleições 2026

Escola militar, creche, universidade: as propostas dos candidatos ao governo do ES para educação

A Gazeta e CBN realizam debate com candidatos ao governo do ES na terça-feira (22)

"Senado precisa de gente com vergonha na cara", diz Maguinha Malta em sabatina

Maguinha Malta defende penas mais duras e fim de indulto para criminosos

Bolsonaro também ampliou benefícios em ano eleitoral; STF invalidou parte da medida em 2024

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Eleições Governo do ES ricardo ferraço Rafael Demuner Lorenzo Pazolini Helder Salomão Breno Barcelos Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolinho de chuva sequinho por fora e macio por dentro para o lanche da tarde
Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Recuperação judicial da Apex: as aparências enganam
Operação em Rio Bananal resulta em autuação de R$ 105,9 mil em carga de café.
Carga de café de R$ 223 mil é apreendida em Rio Bananal, Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados