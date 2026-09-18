Bolsonaro também ampliou benefícios em ano eleitoral; STF invalidou parte da medida em 2024

Bolsa Família anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quinta-feira (17), a 17 dias do primeiro turno das eleições, faz parte de um "pacote de bondades" do petista em ano eleitoral, assim como ocorreu com seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL). SÃO PAULO - O reajuste de 15% no valor do programaanunciado pelo presidente(PT) quinta-feira (17), a 17 dias do primeiro turno das eleições, faz parte de umdo petista em ano eleitoral, assim como ocorreu com seu antecessor,(PL).

Em 2022, Bolsonaro gastou R$ 40 bilhões acima do teto, com pagamento de um bônus de R$ 200 no Auxílio Brasil por cinco meses e distribuição de R$ 5.000 a taxistas e caminhoneiros, entre outras medidas, ao aprovar uma PEC (proposta de emenda à Constituição) apelidada de PEC Kamikaze.

Parte da emenda 103 foi invalidada no STF (Supremo Tribunal Federal) dois anos depois, em 2024.

Por 8 votos a 2, os ministros consideraram inconstitucionais os artigos 3º, 5º e 6º. Eles criavam um estado de emergência, determinavam pagamento de benefícios extras pela alta de combustíveis e zeravam tributos de gasolina e etanol, além de liberar gastos de estados e do Distrito Federal.

Governo reajusta Bolsa Família antes da eleições; entenda o que muda Lyon Santos/MDS

A justificativa para a PEC Kamikaze foi a guerra entre Rússia e Ucrânia, que elevou o preço dos combustíveis.

Petrobras era obrigada a fazer reajustes. Na bomba, a gasolina chegou a custar R$ 9 o litro. Na época, o Brasil praticava a política de paridade de preços, então todas as vezes que os valores internacionais do barril de Petróleo subiam, aera obrigada a fazer reajustes. Na bomba, a gasolina chegou a custar R$ 9 o litro.

O dinheiro para custear a PEC veio dos precatórios dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, que deixaram de ser pagos naquele ano. A conta foi empurrada para 2023 e quitada pelo governo Lula em dezembro, com aporte extra de mais de R$ 90 bilhões, ao somar o que deixou de ser quitado e os novos precatórios.

A principal diferença entre a medida de 2022, no governo Bolsonaro, e a desta quinta é que não há uma PEC específica colocando os gastos de forma fixa na Constituição Federal.

No caso do Bolsa Família, o programa foi remodelado em 2023, com mudanças que alteraram sua estrutura e seu custo, mas os benefícios não haviam sido reajustados desde então.

"O que se faz em 2026 é o oposto. O reajuste do Bolsa Família veio por decreto. O Gás do Povo e o Luz do Povo são programas administrativos. As linhas de crédito dependem de resoluções e portarias. [...] Quem receber os R$ 691 em outubro não tem nenhuma garantia jurídica de que o valor se mantenha em 2027, porque quem o concedeu pode retirá-lo, e quem o suceder também", disse João Alberto Graça, advogado especialista em direito eleitoral

Para o membro do Ibrade (Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral), do ponto de vista eleitoral isso, no entanto, agrava o quadro em vez de atenuá-lo.

"É a forma mais pura de benesse eleitoral: aquela que se entrega antes do voto e que pode ser desfeita depois dele sem custo institucional. Não é exagero dizer que a conduta de 2026 é juridicamente mais exposta que a de 2022", disse.

André Mendonça, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), rejeitou nesta quinta um pedido do deputado Zé Trovão (PL-SC) para barrar o reajuste do Bolsa Família. Na decisão, o ministro não analisou o mérito da questão. O ministro. Na decisão, o ministro não analisou o mérito da questão.

Zé Trovão acionou o TSE alegando que o reajuste não consta no PLO (Projeto de Lei Orçamentária) encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional em agosto. Segundo ele, isso afastaria a possibilidade de a medida estar integrada ao planejamento administrativo.

O pacote de bondades pressiona as contas públicas em momento de juros altos e alta da dívida pública. Segundo o governo, a medida terá custo adicional de R$ 5,8 bilhões em 2026 e de R$ 22,7 bilhões em 2027. A gestão Lula nega que as medidas tenham caráter eleitoral.

"A Justiça Eleitoral terá pela frente uma escolha que evitou em 2022: dizer, afinal, se a distribuição de benefícios bilionários às vésperas da eleição, por atos de hierarquia infralegal e sem qualquer emergência declarada, é compatível com a igualdade de chances que a Constituição promete", afirma João Alberto Graça.

A ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7.212 contra o governo Bolsonaro foi proposta pelo partido Novo. Ela foi invalidada parcialmente. O ministro André Mendonça foi o relator e pediu cautela na votação. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido e o ministro Kassio Nunes Marques foi o único que considerou todas a medidas constitucionais.

O ministro Flávio Dino afirmou que o reconhecimento do estado de emergência contrariava declarações do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Na época, Guedes dizia que a economia do país estava "voando" e que o resultado de crescimento do PIB em 2022 poderia ser maior que o da China.

"Nós temos a configuração em que os enunciados [de Guedes] não encontram suporte aqui. Acho que houve um arranjo indevido, lamentável, em torno desse conceito de estado de emergência que não se encontrava com o fato", disse Dino.

Segundo Moraes na ocasião, a aprovação da PEC Kamikaze, com aumento de benefícios sociais, impactou positivamente a campanha de Bolsonaro.

"É extremamente perigoso afastar a anualidade, afastar a pretensão de eventuais medidas que favoreçam determinada candidatura e prejudiquem a paridade eleitoral", disse.

Apesar da inconstitucionalidade dos trechos da Emenda Constitucional -e, portanto, da concessão dos benefícios antes das eleições-, a decisão do Supremo não teve nenhuma punição aos responsáveis pela aprovação da proposta.

Dino afirmou que o julgamento tinha uma "dimensão profilática" para evitar que casos semelhantes ocorressem durante as eleições municipais de 2024.

Como era a PEC Kamikaze?





Piso do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 (18,15 milhões de famílias estavam no programa)

Governo iria incluir mais famílias, chegando a 19,8 milhões de famílias

Auxílio Gás subiria de cerca de R$ 53 para R$ 120, pagos a cada bimestre

Auxílio de R$ 5.000 para caminhoneiros autônomos (cinco parcelas de R$ 1.000)

Repasse de R$ 2,5 bilhões para gratuidade de idosos no transporte público urbano

Autorizava até R$ 3,8 bilhões em subsídios ao etanol

Auxílio de até R$ 5.000 para taxistas, até o limite de R$ 2 bilhões

Repasse extra de R$ 500 milhões para o programa Alimenta Brasil A PEC decretava estado de emergência no país, que durava de julho até o fim de dezembro, com as seguintes medidas: