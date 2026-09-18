Batida faz picape capotar e deixa família presa em casa em Vila Velha

Um acidente envolvendo três veículos registrado na madrugada desta sexta-feira (18) deixou uma família sem conseguir sair de casa no bairro Jardim Asteca, em Vila Velha. Uma picape que estava estacionada na rua foi atingida por um dos carros, capotou e ficou com as rodas para cima, bloqueando o portão do imóvel. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima).
A sequência de colisões aconteceu às 2h27. As imagens mostram dois carros, um cinza e um branco, seguindo pela mesma rua. O veículo branco atinge o cinza, que bate na picape estacionada. Com o impacto, a Chevrolet Montana capota e para na calçada, em frente ao portão da casa.
A dona do imóvel, a aposentada Dalva de Salles, contou que acionou a polícia por volta das 2h40, mas, até as 8h30, nenhuma equipe havia comparecido ao local. Segundo ela, o portão não abre, impedindo a saída da família.
“A picape é de um inquilino. Toda manhã ele sai para trabalhar com o carro. Meu portão ficou todo danificado, não abre. A Guarda Municipal chegou a passar aqui, mas eles só tiraram umas fotos dos veículos e foram embora. Quando nós viemos para fora, já não tinha mais ninguém nos carros, então acho que ele saíram bem, sem ferimentos”, relatou Dalva.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias e com a Guarda Municipal e aguarda retorno.