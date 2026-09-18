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Batida faz picape capotar e deixa família presa em casa em Vila Velha

Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (18), no bairro Jardim Asteca; veículo foi atingido após colisão entre dois carros e moradores ficaram sem conseguir sair do imóvel

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 08:59

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 set 2026 às 08:59

Um acidente envolvendo três veículos registrado na madrugada desta sexta-feira (18) deixou uma família sem conseguir sair de casa no bairro Jardim Asteca, em Vila VelhaUma picape que estava estacionada na rua foi atingida por um dos carros, capotou e ficou com as rodas para cima, bloqueando o portão do imóvel. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima).


A sequência de colisões aconteceu às 2h27. As imagens mostram dois carros, um cinza e um branco, seguindo pela mesma rua. O veículo branco atinge o cinza, que bate na picape estacionada. Com o impacto, a Chevrolet Montana capota e para na calçada, em frente ao portão da casa.


A dona do imóvel, a aposentada Dalva de Salles, contou que acionou a polícia por volta das 2h40, mas, até as 8h30, nenhuma equipe havia comparecido ao local. Segundo ela, o portão não abre, impedindo a saída da família.


“A picape é de um inquilino. Toda manhã ele sai para trabalhar com o carro. Meu portão ficou todo danificado, não abre. A Guarda Municipal chegou a passar aqui, mas eles só tiraram umas fotos dos veículos e foram embora. Quando nós viemos para fora, já não tinha mais ninguém nos carros, então acho que ele saíram bem, sem ferimentos”, relatou Dalva. 

Carro capotado bloqueou a saída de moradores de casa em Jardim Asteca
Carro capotado bloqueou a saída de moradores de casa em Jardim Asteca Crédito: Archimedes Patricio

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias e com a Guarda Municipal e aguarda retorno. 

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