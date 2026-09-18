Duas apostas no ES acertam a quina da Mega-Sena e levam mais de R$ 30 mil

As interdições relacionadas ao Aquathlon se concentram principalmente no entorno do Shopping Vitória e nos acessos à Ilha do Boi e à Curva da Jurema. A prova será realizada das 3h às 10h.





A largada e a chegada da prova serão realizadas na Rua Victor Civita, atrás do shopping, que ficará bloqueada durante o evento. A via é de mão única e desemboca na Rua Marília Scarton.





A Rua Marília Scarton também terá bloqueio no sentido de acesso à Avenida Américo Buaiz para quem sai da Ilha do Boi e da Curva da Jurema. Na altura do Monumento do Imigrante, ficarão fechados os acessos à Ilha do Boi, à Curva da Jurema e ao Shopping Vitória.





Com isso, motoristas que estiverem na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Centro-Camburi, e quiserem acessar o Shopping Vitória deverão utilizar a entrada sul, sob a Terceira Ponte, na primeira entrada depois da base tecnológica da Guarda Municipal, na Enseada do Suá.





Para sair da região da Ilha do Boi e da Curva da Jurema, a orientação é utilizar a Avenida José Miranda Machado, que margeia a Curva da Jurema e dá acesso à Avenida Américo Buaiz.





No restante do percurso do Aquathlon, não haverá alteração no fluxo de veículos. Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Caixa Econômica e antes do Palácio do Café, porém, os corredores ocuparão uma faixa no sentido Camburi. A Guarda orienta os motoristas a reduzir a velocidade ao passar pelo trecho.