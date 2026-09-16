Motociclista é flagrado com filhotes de pássaros silvestres na mochila na BR 101

Um motociclista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando quatro filhotes de coleiro (Sporophila caerulescens) em uma pequena gaiola, além de uma ave ferida, de plumagem negra e espécie não identificada. A abordagem ocorreu na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (16).





Segundo a PRF, a motocicleta foi abordada durante uma fiscalização de rotina no posto operacional de Linhares por estar com o escapamento adulterado. Durante a abordagem, os agentes encontraram as aves na mochila do motociclista. O condutor afirmou que havia recolhido a ave de plumagem negra após ela ter sido atropelada.





Já os quatro filhotes de coleiro, segundo relato do motociclista à PRF, foram capturados por ele na natureza durante uma viagem em Itamaraju, na Bahia, e seriam levados para a casa dele, em Cariacica.





As aves foram apreendidas e, inicialmente, serão encaminhadas à Floresta Nacional de Goytacazes (Flona de Goytacazes), em Linhares. De acordo com a PRF, uma denuncia por crime ambiental será encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo. O motociclista não foi detido.