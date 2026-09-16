Fez luzes ou mechas? Veja 6 cuidados para evitar danos aos cabelos

Ao secar os fios em casa, cuidado com a temperatura do secador e da chapinha. Aplique um bom protetor térmico antes de iniciar o processo de secagem e certifique-se de que a tração com a escova é realizada da forma correta, sem danificar os fios. Não use o secador muito quente ou próximo demais dos fios e, em relação à chapinha, cuide para que ela não queime os cabelos.