Homem de peruca amarela é detido após agredir companheira em Vitória

Um homem de 41 anos foi detido após agredir a companheira na Ponte da Passagem, em Jardim da Penha, Vitória, nesta quarta-feira (16). Segundo a Guarda Municipal, testemunhas informaram que o suspeito usava uma peruca amarela durante a agressão.





De acordo com a corporação, os agentes encontraram o homem descontrolado e agressivo ao chegarem ao local. Dentro da mochila dele, os guardas localizaram a peruca, além de objetos cortantes. Durante a abordagem, ele também teria ameaçado a equipe.





"O indivíduo provavelmente usava o disfarce para cometer delitos e sair impune, mas não adiantou. Ele foi detido e encaminhado à delegacia para prestar os devidos depoimentos", conta o guarda municipal Eliezer.





A vítima foi encontrada nas proximidades da ponte e confirmou ter sido agredida pelo companheiro. Aos guardas, ela disse que o relacionamento já era marcado por episódios de violência.





“A agressão começou por conta de ciúmes; o companheiro a agrediu na cabeça e no braço com uma barra de ferro. Ela tentou se defender, mas terminou com feridas nesses locais”, disse Eliezer.