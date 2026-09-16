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Ponte da Passagem

Homem de peruca amarela é detido após agredir companheira em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, vítima foi atingida com uma barra de ferro na cabeça e no braço; suspeito ainda teria ameaçado agentes

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 16:57

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

16 set 2026 às 16:57
Disfarçado com peruca, homem é detido pela Guarda de Vitória por agredir mulher
Disfarçado com peruca, homem é detido pela Guarda de Vitória por agredir mulher Divulgação | Guarda Municipal

Um homem de 41 anos foi detido após agredir a companheira na Ponte da Passagem, em Jardim da Penha, Vitória, nesta quarta-feira (16). Segundo a Guarda Municipal, testemunhas informaram que o suspeito usava uma peruca amarela durante a agressão. 


De acordo com a corporação, os agentes encontraram o homem descontrolado e agressivo ao chegarem ao local. Dentro da mochila dele, os guardas localizaram a peruca, além de objetos cortantes. Durante a abordagem, ele também teria ameaçado a equipe. 


"O indivíduo provavelmente usava o disfarce para cometer delitos e sair impune, mas não adiantou. Ele foi detido e encaminhado à delegacia para prestar os devidos depoimentos", conta o guarda municipal Eliezer. 


A vítima foi encontrada nas proximidades da ponte e confirmou ter sido agredida pelo companheiro. Aos guardas, ela disse que o relacionamento já era marcado por episódios de violência. 


“A agressão começou por conta de ciúmes; o companheiro a agrediu na cabeça e no braço com uma barra de ferro. Ela tentou se defender, mas terminou com feridas nesses locais”, disse Eliezer.

Negou atendimento

A Guarda informou que o homem apresentava leves escoriações devido à tentativa de defesa da vítima. De acordo com a corporação, o suspeito recusou atendimento e ainda xingou e ameaçou os agentes de segurança.


Durante o deslocamento na viatura, o detido continuou agressivo, dando socos, chutes e cabeçadas no interior do veículo. Na delegacia, os agentes constataram que ele havia recebido alvará de soltura há cerca de um mês e possuía outros registros policiais.


Segundo a Guarda Municipal, o homem tem registros por tráfico de drogas, vias de fato, roubo, ameaça e tentativa de homicídio contra uma mulher. A Polícia Civil foi procurada para informar quais providências foram adotadas após a detenção. A reportagem aguarda retorno.

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