Trio é preso com Pak, cocaína e R$ 12 mil em cédulas falsas em Iúna

Três suspeitos foram presos com R$ 12 mil em cédulas com sinais de adulteração e drogas na noite de terça-feira (15), em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os materiais foram encontrados após denúncias sobre movimentações suspeitas em uma casa no bairro Quilombo.





De acordo com a polícia, as equipes passaram a monitorar o local e identificaram movimentações suspeitas. Durante a abordagem, foram apreendidos aproximadamente 643 gramas de “Pak”, que é um tipo de haxixe, além de porções de cocaína, uma balança de precisão, materiais para embalagem, R$ 1.100 em espécie e dois aparelhos celulares.





Os militares também localizaram R$ 12 mil em cédulas com sinais de adulteração. Os três suspeitos, de 25, 26 e 18 anos, foram levados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.





O homem de 26 anos também foi autuado por falsificar, fabricar ou alterar moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Os três foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).