Pedreiro morre e dois ficam feridos após galpão desabar em Pedro Canário

Um pedreiro de 29 anos morreu após a estrutura de um galpão em obras desabar em uma fazenda na zona rural de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, ele e outros dois trabalhadores estavam fixando o telhado, a cerca de 11 metros de altura, quando o acidente aconteceu. Douglas Maduro morreu no local, e os dois colegas ficaram feridos.





Ainda de acordo com a PM, os trabalhadores feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.





Em nota, a Prefeitura de Pedro Canário informou que a Defesa Civil Municipal não foi acionada para atender à ocorrência. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou ainda que, para edificações localizadas em áreas rurais, não há parâmetros municipais estabelecidos para a expedição de alvará de construção.





A reportagem de A Gazeta procurou a Bruto Premoldados, construtora responsável pela obra, mas não recebeu retorno até a publicação.





Por meio do advogado Daniel Calazans de Faria, o produtor rural proprietário da fazenda informou que contratou uma empresa especializada para a construção do galpão pré-moldado. Segundo ele, a empresa era responsável pelo fornecimento dos materiais, pela mão de obra, pelo gerenciamento da execução e pelo suporte operacional da obra.





Ainda de acordo com a nota, o produtor rural não estava no local no momento do acidente e não participava da execução dos serviços. Após tomar conhecimento do ocorrido, a prioridade, segundo o advogado, foi o atendimento às vítimas. A assessoria jurídica da empresa contratada esteve no local para acompanhar a situação e colaborar com as providências necessárias.





O produtor afirmou ainda que as circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes e que permanece à disposição para colaborar com a investigação. Segundo a nota, as questões técnicas relacionadas à execução da obra deverão ser esclarecidas pela empresa especializada contratada.





O proprietário da fazenda também manifestou solidariedade às vítimas e aos familiares e afirmou considerar prudente aguardar a apuração dos fatos.





As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.