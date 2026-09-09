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Flagrante

Mãe é presa por agredir e maltratar filhos de 3 e 5 anos em Pedro Canário

Segundo a PM, menino apresentava hematomas pelo corpo e contou que era agredido com fio e chinelo; irmã também tinha ferimentos

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 14:11

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

09 set 2026 às 14:11

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante, na terça-feira (8), suspeita de agredir e maltratar os dois filhos, de 3 e 5 anos, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O caso foi descoberto durante um atendimento do Conselho Tutelar, que solicitou apoio da Polícia Militar.


Segundo a PM, o menino, de 5 anos, apresentava diversos hematomas pelo corpo e contou aos policiais que era agredido pela mãe com um fio e um chinelo. A menina, de 3 anos, também apresentava ferimentos.


As duas crianças foram levadas ao Hospital Menino Jesus, onde receberam atendimento médico. Depois, ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar e foram encaminhadas para uma casa de apoio, onde passaram pelo acolhimento.


Ainda de acordo com a PM, a residência apresentava condições insalubres de higiene, com fezes espalhadas pelo imóvel e alimentos estragados. A mulher foi encontrada dentro da casa com sinais de estar sob efeito de drogas e foi conduzida à delegacia.


Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por maus-tratos contra menores de 14 anos e encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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