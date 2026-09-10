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Eleições 2026

Para onde vai o apoio de prefeitos do ES a candidatos ao governo; veja mapa

Mapa preparado por A Gazeta mostra como estão os apoios declarados entre os 78 municípios capixabas

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 14:53

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

10 set 2026 às 14:53
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo Ricardo Medeiros

A disputa pelo governo do Espírito Santo nas eleições deste ano mostra um cenário favorável a Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, quando o recorte analisado é o apoio dos prefeitos capixabas. Levantamento feito pela reportagem de A Gazeta aponta que dos 78 chefes de Executivo municipais, 65 declaram apoiar o emedebista.

 

Entre os prefeitos ouvidos diretamente pela reportagem, apenas dois afirmam ter o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) como candidato. O republicano conta, até o momento, com os apoios declarados de Cris Samorini (PP), atual prefeita da Capital e ex-vice dele, e de João Paulo Nali (Republicanos), de Castelo.


A corrida pelo Executivo estadual conta com cinco nomes, mas nenhum dos outros três postulantes ao cargo – Helder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) – foi citado durante a apuração com os mandatários.


Chama a atenção, no levantamento, a declaração de apoio a Ricardo Ferraço por parte de prefeitos cujos partidos endossam a candidatura de Lorenzo Pazolini, entre eles o PL e o Republicanos.


Entre os que dizem não ter decidido sobre quem apoiar para o governo está o prefeito Tiago Rocha (PL), de São Gabriel da Palha. O de Venda Nova, Dalton Perim (sem partido), não havia  definido seu apoio, quando foi procurado pela reportagem sobre o assunto. O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), por sua vez, posicionou-se pela neutralidade.


Um mapa preparado pela equipe de reportagem de A Gazeta ilustra a distribuição dos apoios aos candidatos ao governo entre os prefeitos capixabas. Veja abaixo:

Os prefeitos Edu do Restaurante (PL), de Domingos Martins; Luis Pancoti (PSD), de Ibatiba; Reginaldo Simão (PSB), de Ibitirama; Vander Patrício (PSB), de Itarana; Marcos Guerra (União); Guima (PP), de Pancas; João Trancoso (PSB), de Vila Pavão; e Davi Ramos (PP), de Vila Valério, foram procurados pela reportagem entre 12 de agosto e a última sexta-feira (4). Os mandatários, entretanto, não responderam aos questionamentos da reportagem, assim como não retornaram os contatos telefônicos feitos no período.


Apesar de parte dos prefeitos dos quais a reportagem não obteve retorno ser do PSB – partido que integra a coligação de Ricardo Ferraço –, não é possível afirmar, sem ouvi-los oficialmente, quem realmente apoiam como candidato ao governo do Estado.

Investimentos ajudam na preferência, diz especialista

A predileção por Ricardo Ferraço entre mais de 80% dos prefeitos do Espírito Santo é explicada por Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como reflexo da relação entre Estado e municípios, por meio de investimentos feitos pelo governo estadual ao longo da gestão.


“Os investimentos nos municípios são diretamente entrelaçados, conectados à atividade do governo do Estado, que, obviamente, por conta da própria lógica da política, tende a favorecer os aliados”, avalia o especialista.


Ressalta-se que Ricardo Ferraço é candidato à reeleição e também à continuidade da gestão capitaneada pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB), que decidiu deixar o cargo em abril para disputar vaga no Senado. O socialista é reconhecido por ter conseguido juntar em sua base aliada uma frente ampla de apoio entre os chefes dos Executivos municipais.


“Então, o governador é a figura, obviamente, que constitui uma conexão muito íntima e forte, política e administrativamente falando, entre prefeitos no município”, conclui Rodrigo Prando.

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