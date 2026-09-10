Para onde vai o apoio de prefeitos do ES a candidatos ao governo; veja mapa

A disputa pelo governo do Espírito Santo nas eleições deste ano mostra um cenário favorável a Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, quando o recorte analisado é o apoio dos prefeitos capixabas. Levantamento feito pela reportagem de A Gazeta aponta que dos 78 chefes de Executivo municipais, 65 declaram apoiar o emedebista.

Entre os prefeitos ouvidos diretamente pela reportagem, apenas dois afirmam ter o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) como candidato. O republicano conta, até o momento, com os apoios declarados de Cris Samorini (PP), atual prefeita da Capital e ex-vice dele, e de João Paulo Nali (Republicanos), de Castelo.





A corrida pelo Executivo estadual conta com cinco nomes, mas nenhum dos outros três postulantes ao cargo – Helder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) – foi citado durante a apuração com os mandatários.





Chama a atenção, no levantamento, a declaração de apoio a Ricardo Ferraço por parte de prefeitos cujos partidos endossam a candidatura de Lorenzo Pazolini, entre eles o PL e o Republicanos.





Entre os que dizem não ter decidido sobre quem apoiar para o governo está o prefeito Tiago Rocha (PL), de São Gabriel da Palha. O de Venda Nova, Dalton Perim (sem partido), não havia definido seu apoio, quando foi procurado pela reportagem sobre o assunto. O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), por sua vez, posicionou-se pela neutralidade.





Um mapa preparado pela equipe de reportagem de A Gazeta ilustra a distribuição dos apoios aos candidatos ao governo entre os prefeitos capixabas. Veja abaixo: