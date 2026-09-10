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Simulação

Governo identifica 97 médicos falsos de IA no Youtube e aciona Google

Órgão pediu para que plataforma remova ou alerte usuários sobre vídeos que usam inteligência artificial para divulgar informações falsas sobre saúde

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 16:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2026 às 16:12
Sede da Advocacia-Geral da União (AGU) em Brasília
Sede da Advocacia-Geral da União (AGU) em Brasília Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A AGU (Advocacia-Geral da União) enviou uma notificação ao YouTube para que a plataforma remova ou alerte usuários sobre uma série de vídeos que utilizam IA (inteligência artificial) para simular imagens de médicos e outros profissionais de saúde divulgando informações falsas sobre saúde.


Enviada na sexta-feira (4), a notificação deu ao YouTube um prazo de 72 horas para remover os conteúdos ou, a depender do caso, adote medidas de rotulagem e contextualização para deixar claro que se trata de uma publicação feita com IA generativa, tecnologia que cria imagens e vídeos hiper-realistas. O comunicado também determina que o YouTube adote medidas para prevenir a disseminação de materiais semelhantes.


"A iniciativa busca combater o uso de personagens artificiais que simulam autoridade médica para dar credibilidade a informações e promessas terapêuticas potencialmente prejudiciais", diz a AGU em nota. A pasta acrescenta que as supostas promessas de curas e tratamentos desses conteúdos não ofereciam comprovação científica.


A Folha procurou a equipe do YouTube nesta terça (8), mas a plataforma informou que não vai se manifestar.


A AGU afirma que a decisão foi tomada após análise do programa Saúde com Ciência, iniciativa do Ministério da Saúde voltada para o acompanhamento da desinformação relacionada à saúde que identificou 97 perfis com esse tipo de conteúdo entre janeiro e julho de 2026.


De acordo com o Ministério da Saúde, os perfis em questão usavam avatares de aparência humana que se apresentavam como médicos ou especialistas e recorriam a uma linguagem alarmista. Na avaliação da pasta, parte dos perfis era direcionada à população idosa.


O ministério afirma que, além de utilizarem a suposta autoridade das personagens para promover produtos pagos, os conteúdos também oferecem riscos, como a automedicação, o uso de terapias sem eficácia comprovada, o atraso na busca por atendimento profissional e a interrupção de tratamentos.


Além de enviar a notificação, a AGU também encaminhou as informações à PF (Polícia Federal) e ao CFM (Conselho Federal de Medicina).


Em ocasião anterior, a Advocacia-Geral da União também já notificou o aplicativo de mensagens instantâneas Telegram após o governo identificar 18 grupos e canais na plataforma que comercializavam ilegalmente comprovantes e passaportes vacinais falsificados. À época, a rede social tomou as medidas cabíveis e removeu os grupos e canais.


Segundo o órgão, as notificações extrajudiciais em casos como esse reforçam entendimento prévio do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a responsabilidade das plataformas diante de conteúdos ilegais publicados por seus usuários. O entendimento foi firmado pela corte em junho de 2025, durante o julgamento sobre o Marco Civil da Internet.

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