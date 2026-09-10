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Letícia Gonçalves

Euclério Sampaio: "A tendência é o voto RicaNaro"

Prefeito de Cariacica, "general" da campanha de Ricardo Ferraço, é mais um a se juntar ao movimento que pretende emplacar, informalmente, os votos destinados ao governador e a Flávio Bolsonaro

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 16:52

Públicado em 

10 set 2026 às 16:52
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Flávio Bolsonaro, Euclério Sampaio e Ricardo Ferraço
Flávio Bolsonaro em ato do PL em Vitória, em julho de 2026. Euclério Sampaio e Ricardo  Ferraço em evento de prestação de contas, em novembro de 2025 Fernando Madeira e Instagram/@ricardoferraco
Presidente do MDB estadual, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, é uma espécie de general da campanha à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB). Isso de acordo com o próprio Ricardo.

O governador, para não entrar em "brigalhada ideológica", prefere não apoiar nenhum candidato a presidente da República.

Euclério, por sua vez, também diz estar focado nas questões estaduais, mas, em entrevista à coluna nesta quinta-feira (10), fez um aceno relevante: "A tendência é o voto RicaNaro".

Assim, ele quis dizer que vai votar em Ricardo para governador e, muito provavelmente, em Flávio Bolsonaro (PL) para presidente.

Tem um candidato em que eu descarto votar, que é o Lula (PT). E não voto nos extremos. Agora, no Flávio não descarto, apesar do extremismo do PL estadual. O PL do Espírito Santo é mais extremista que o nacional

Euclério Sampaio (MDB) Prefeito de Cariacica

O PL de Flávio está na coligação do principal adversário de Ricardo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). 



Mas há um movimento entre os aliados do governador para emplacar, informalmente, o voto RicaNaro.

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Afinal, vários apoiadores de Ricardo consideram-se de direita ou "conservadores", como o próprio Euclério.

Isso os aproxima da agenda bolsonarista.

Outro fator a ser observado é que Flávio tem um percentual de intenção de voto superior ao de Lula (PT) no Espírito Santo, de acordo com a última pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta.

Pragmaticamente falando, portanto, faz sentido investir na dobradinha RicaNaro.

Embora isso soe estranho, se levarmos em conta que Ricardo Ferraço quer se manter distante da polarização da política nacional.

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E também deve irritar os bolsonaristas que estão com Pazolini. Afinal, como o PL está na coligação do republicano, somente ele e os demais filiados a partidos coligados podem usar a imagem de Flávio na campanha.

Até agora, cabe frisar, o candidato a presidente não apareceu nas peças de Pazolini. O ex-prefeito já afirmou à coluna que vai fazer isso "na hora certa".
Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini durante evento do PL em Vitória, em julho Fernando Madeira
A tendência RicaNarista parece ser forte em Cariacica. 

Outros aliados de Euclério radicados na cidade adotam a mesma postura, de votar em Ricardo e em Flávio Bolsonaro, como o vereador Cabo Fonseca (Republicanos), o deputado federal Messias Donato (União Brasil) e o ex-deputado estadual Sandro Locutor (MDB).

O movimento, se bem-sucedido, ou seja, se for copiado por boa parte dos eleitores, pode ajudar Ricardo da mesma forma que o voto CasaNaro (Renato Casagrande + Jair Bolsonaro) impulsionou o então governador Casagrande em 2022.

O candidato do ex-governador em 2026, na corrida pela Presidência da Republica, assim como em 2022, cabe frisar, é Lula. 

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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