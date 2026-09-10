Euclério Sampaio: "A tendência é o voto RicaNaro"

Euclério, por sua vez, também diz estar focado nas questões estaduais, mas, em entrevista à coluna nesta quinta-feira (10), fez um aceno relevante: "A tendência é o voto RicaNaro".
Tem um candidato em que eu descarto votar, que é o Lula (PT). E não voto nos extremos. Agora, no Flávio não descarto, apesar do extremismo do PL estadual. O PL do Espírito Santo é mais extremista que o nacional
Euclério Sampaio (MDB) Prefeito de Cariacica
O PL de Flávio está na coligação do principal adversário de Ricardo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).
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Afinal, vários apoiadores de Ricardo consideram-se de direita ou "conservadores", como o próprio Euclério.