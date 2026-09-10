Euclério Sampaio: "A tendência é o voto RicaNaro"

A tendência RicaNarista parece ser forte em Cariacica.





Outros aliados de Euclério radicados na cidade adotam a mesma postura, de votar em Ricardo e em Flávio Bolsonaro, como o vereador Cabo Fonseca (Republicanos), o deputado federal Messias Donato (União Brasil) e o ex-deputado estadual Sandro Locutor (MDB).





O movimento, se bem-sucedido, ou seja, se for copiado por boa parte dos eleitores, pode ajudar Ricardo da mesma forma que o voto CasaNaro (Renato Casagrande + Jair Bolsonaro) impulsionou o então governador Casagrande em 2022.





O candidato do ex-governador em 2026, na corrida pela Presidência da Republica, assim como em 2022, cabe frisar, é Lula.