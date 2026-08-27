Flávio tem 34% e Lula 29% entre eleitores do ES no 1º turno, mostra Quaest

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto dos eleitores do Espírito Santo para o primeiro turno. Pesquisa Quaest publicada nesta quinta-feira (27) mostra que Flávio tem 34% das intenções de voto, enquanto Lula marca 29%.





A margem de erro da sondagem é de 3 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.





Na sequência, mais distantes, aparecem Renan Santos (Missão), com 4%, e Pablo Marçal (PRTB), que tem 3%. Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e o escritor Augusto Cury (Avante) marcam 2% cada um. Todos estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Os demais candidatos não pontuaram.