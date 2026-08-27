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Eleições 2026

Flávio tem 34% e Lula 29% entre eleitores do ES no 1º turno, mostra Quaest

Considerando a margem de erro do levantamento, que é de 3 pontos para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 19:48

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 ago 2026 às 19:48

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto dos eleitores do Espírito Santo para o primeiro turno. Pesquisa Quaest publicada nesta quinta-feira (27) mostra que Flávio tem 34% das intenções de voto, enquanto Lula marca 29%. 


A margem de erro da sondagem é de 3 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. 


Na sequência, mais distantes, aparecem Renan Santos (Missão), com 4%, e Pablo Marçal (PRTB), que tem 3%. Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e o escritor  Augusto Cury (Avante) marcam 2% cada um. Todos estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Os demais candidatos não pontuaram. 

Os indecisos somam 17% e os que apontam voto branco, nulo ou não vão votar são 7%.


Esta é a primeira pesquisa realizada pela Quaest após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Gazeta já havia publicado duas sondagens anteriores do instituto, em abril e em julho. No entanto, não é possível comparar a preferência do eleitor com os outros levantamentos porque os cenários incluíam apenas candidatos cotados à época. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.

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