Disney+ em setembro: 5 lançamentos de filmes e séries que merecem entrar na sua lista

Do outro lado, Jang Geonyoung (Jung Woosung) prepara um contra-ataque contra seu antigo adversário, disposto a recuperar espaço após os acontecimentos que mudaram os rumos de sua trajetória. A tensão também aumenta com a presença de Baek Kihyeon (Woo Dohwan), irmão mais novo de Kitae, que segue seu próprio caminho em busca de influência e promete tornar a disputa pelo poder ainda mais complexa.