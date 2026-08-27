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Eleições 2026

Quaest: Rose e Contarato são os mais rejeitados na disputa pelo Senado no ES

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (27) também mediu conhecimento sobre nomes na disputa e potencial de voto dos eleitores do ES

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 19:36

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 ago 2026 às 19:36

Pesquisa Quaest inédita sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo revela que os nomes de Rose de Freitas (MDB) e Fabiano Contarato (PT) são os mais rejeitados pelos eleitores capixabas para o Senado. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (27), foi contratado pela TV Gazeta e é a primeira consulta à população realizada após o registro das candidaturas e início da campanha. 


Neste recorte, é avaliado o potencial de voto, o conhecimento do eleitor sobre um possível candidato e qual dos nomes é o mais preterido.


Dos 11 concorrentes às duas vagas a que o Estado tem direito no Senado, a ex-senadora Rose de Freitas é a mais rejeitada: 48% dos entrevistados não votariam nela de jeito nenhum. Outros 27% dos entrevistados a têm como possível escolha para o cargo, enquanto 25% dizem não conhecê-la. 

Contrato é o segundo mais rejeitado para assumir o posto. Conforme a Quaest, 36% das pessoas consultadas não têm o senador como opção de voto, enquanto 24% poderiam votar nele. Já 40% dos eleitores dizem não conhecer o petista.


Com índices de rejeição empatados dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais da pesquisa, aparecem Maguinha Malta (PL), em quem 29% do eleitorado não votaria de jeito nenhum; Renato Casagrande (PSB), também com 29%; Marcos do Val (Avante), com 28%; e Sérgio Meneguelli (PSD), 27%. 

Diferentemente das duas sondagens da Quaest publicadas pela Rede Gazeta em abril e em julho, que traziam nomes cotados para as Eleições 2026, desta vez a pesquisa considera os nomes que vão, de fato, aparecer nas urnas em outubro.Por isso, não é possível fazer comparações com os levantamentos anteriores. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.

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