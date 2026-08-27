Quaest: Rose e Contarato são os mais rejeitados na disputa pelo Senado no ES

Pesquisa Quaest inédita sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo revela que os nomes de Rose de Freitas (MDB) e Fabiano Contarato (PT) são os mais rejeitados pelos eleitores capixabas para o Senado. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (27), foi contratado pela TV Gazeta e é a primeira consulta à população realizada após o registro das candidaturas e início da campanha.





Neste recorte, é avaliado o potencial de voto, o conhecimento do eleitor sobre um possível candidato e qual dos nomes é o mais preterido.





Dos 11 concorrentes às duas vagas a que o Estado tem direito no Senado, a ex-senadora Rose de Freitas é a mais rejeitada: 48% dos entrevistados não votariam nela de jeito nenhum. Outros 27% dos entrevistados a têm como possível escolha para o cargo, enquanto 25% dizem não conhecê-la.