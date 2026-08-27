Quaest: Helder tem 34%, Ricardo 30% e Pazolini 22% de rejeição na corrida pelo governo do ES

O deputado federal Helder Salomão (PT) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) estão tecnicamente empatados no índice de rejeição entre os eleitores, na disputa pelo governo do Espírito Santo, conforme revela a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27). No levantamento realizado a pedido da TV Gazeta, 34% dos entrevistados declararam que não votariam no parlamentar e 30% não escolheriam o emedebista.
A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparece o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 22%. O candidato Breno Barcelos (Missão) tem 8% de rejeição e Rafael Demuner (UP), 6%.
O petista apresenta a maior rejeição e, ao mesmo tempo, o maior percentual de desconhecimento entre os três candidatos mais bem posicionados na pesquisa. Dos entrevistados, 51% informaram não conhecer Helder, enquanto 36% não sabem quem é Pazolini e 24%, Ricardo.
Esta é a primeira pesquisa realizada pela Quaest após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Gazeta já havia publicado duas sondagens anteriores da Quaest, em abril e em julho. No entanto, não é possível comparar a preferência do eleitor com os outros levantamentos porque os cenários incluíam apenas candidatos cotados à época.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.
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