Quaest: Helder tem 34%, Ricardo 30% e Pazolini 22% de rejeição na corrida pelo governo do ES

O deputado federal Helder Salomão (PT) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) estão tecnicamente empatados no índice de rejeição entre os eleitores, na disputa pelo governo do Espírito Santo, conforme revela a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27). No levantamento realizado a pedido da TV Gazeta, 34% dos entrevistados declararam que não votariam no parlamentar e 30% não escolheriam o emedebista.





A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparece o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 22%. O candidato Breno Barcelos (Missão) tem 8% de rejeição e Rafael Demuner (UP), 6%.





O petista apresenta a maior rejeição e, ao mesmo tempo, o maior percentual de desconhecimento entre os três candidatos mais bem posicionados na pesquisa. Dos entrevistados, 51% informaram não conhecer Helder, enquanto 36% não sabem quem é Pazolini e 24%, Ricardo.