AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Quaest: Helder tem 34%, Ricardo 30% e Pazolini 22% de rejeição na corrida pelo governo do ES
Eleições 2026

Quaest: Helder tem 34%, Ricardo 30% e Pazolini 22% de rejeição na corrida pelo governo do ES

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (27) traz o deputado federal com o maior índice de rejeição e também o maior percentual de desconhecimento entre os três candidatos mais bem posicionados na pesquisa

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 19:29

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 ago 2026 às 19:29

O deputado federal Helder Salomão (PT) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) estão tecnicamente empatados no índice de rejeição entre os eleitores, na disputa pelo governo do Espírito Santo, conforme revela a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27). No levantamento realizado a pedido da TV Gazeta, 34% dos entrevistados declararam que não votariam no parlamentar e 30% não escolheriam o emedebista. 


A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparece o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 22%. O candidato Breno Barcelos (Missão) tem 8% de rejeição e Rafael Demuner (UP), 6%.


O petista apresenta a maior rejeição e, ao mesmo tempo, o maior percentual de desconhecimento entre os três candidatos mais bem posicionados na pesquisa. Dos entrevistados, 51% informaram não conhecer Helder, enquanto 36% não sabem quem é Pazolini e 24%, Ricardo.  

Esta é a primeira pesquisa realizada pela Quaest após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Gazeta já havia publicado duas sondagens anteriores da Quaest, em abril e em julho. No entanto, não é possível comparar a preferência do eleitor com os outros levantamentos porque os cenários incluíam apenas candidatos cotados à época. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.

Leia mais sobre Eleições no ES:

Flávio tem 34% e Lula 29% entre eleitores do ES no 1º turno, mostra Quaest

Quaest: Rose e Contarato são os mais rejeitados na disputa pelo Senado no ES

Quaest: Helder tem 34%, Ricardo 30% e Pazolini 22% de rejeição na corrida pelo governo do ES

Quaest: Casagrande tem 28%; Meneguelli, 10%; e Contarato e Rose, 9% na corrida pelo Senado no ES

Ricardo Ferraço venceria 2º turno no ES em todos os cenários testados, aponta Quaest

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Pesquisa Eleitoral Pesquisa Quaest Pesquisa Governo do ES Breno Barcelos Helder Salomão Lorenzo Pazolini Rafael Demuner ricardo ferraço
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Disney+ em setembro: 5 lançamentos de filmes e séries que merecem entrar na sua lista
Imagem de destaque
Radares da Rodovia das Paneleiras estão sem funcionar em Vitória
Imagem de destaque
Caso Lulinha põe campanha de Lula sob pressão: o que PF investiga sobre filho do presidente e ex-chefe de gabinete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados