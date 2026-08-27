Quaest: Casagrande tem 28%; Meneguelli, 10%; e Contarato e Rose, 9% na corrida pelo Senado no ES

Renato Casagrande (PSB) lidera as intenções de voto para o Senado no Espírito Santo nas eleições do próximo dia 4 de outubro. Na pesquisa realizada pela Quaest a pedido da TV Gazeta, divulgada nesta quinta-feira (27), o ex-governador aparece com 28% das intenções de voto.





Sérgio Meneguelli (PSD) aparece com 10% das intenções de voto, seguido por Fabiano Contarato (PT) e Rose de Freitas (MDB), ambos com 9%. Maguinha Malta (PL) tem 6%, Evair de Melo (Republicanos) atinge 5%, e Marcos do Val (Avante) tem 4%.





Seis candidatos estão tecnicamente empatados na segunda colocação, já que a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.