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Eleições 2026

Quaest: Casagrande tem 28%; Meneguelli, 10%; e Contarato e Rose, 9% na corrida pelo Senado no ES

Na sequência das intenções de voto em pesquisa realizada a pedido da TV Gazeta, aparecem Maguinha Malta (6%) e Evair de Melo (5%)

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 19:23

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 ago 2026 às 19:23

Renato Casagrande (PSB) lidera as intenções de voto para o Senado no Espírito Santo nas eleições do próximo dia 4 de outubro. Na pesquisa realizada pela Quaest a pedido da TV Gazeta, divulgada nesta quinta-feira (27), o ex-governador aparece com 28% das intenções de voto. 


Sérgio Meneguelli (PSD) aparece com 10% das intenções de voto, seguido por Fabiano Contarato (PT) e Rose de Freitas (MDB), ambos com 9%. Maguinha Malta (PL) tem 6%, Evair de Melo (Republicanos) atinge 5%, e Marcos do Val (Avante) tem 4%. 


Seis candidatos estão tecnicamente empatados na segunda colocação, já que a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Rodney Miranda (PRTB) e Professor Fabian (PSol) atingiram, cada um, 2%. Leonardo Monjardim (Novo) e Callegari (DC) têm 1% cada um.  


No recorte espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 84% dos entrevistados afirmam que ainda estão indecisos. 


Neste ano, são duas vagas em disputa no Senado, hoje ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante). Na terceira vaga, está Magno Malta (PL), que continua no cargo até 2030, já que o mandato de senador é de oito anos. 

Esta é a primeira pesquisa realizada após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Gazeta já havia publicado duas sondagens anteriores da Quaest, em abril e em julho. No entanto, não é possível comparar a preferência do eleitor com os outros levantamentos porque os os cenários incluíam apenas candidatos cotados à época. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.

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